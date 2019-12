City prima više pogodaka, obrana im je kritična i to je ključni razlog posrtanja

Manchester City lagano je doplovio do osmine finala Lige prvaka protiv tri suparnika srednje europske klase. Čak si je dopustio lagano opuštanje u zadnjim kolima protiv Atalante (1:1) i Šahtara (1:1), štedeći snage.

Pep Guardiola može si priuštiti da 11. prosinca u Maksimiru izvede slabiju momčad i odmori elitu između dva derbija s Manchester Unitedom i Arsenalom.

Kompany ostavio prazninu

Međutim, u domaćem prvenstvu nebeskoplavi su već krajem studenog izgubili korak s Liverpoolom i spremaju se za melankoličan nastavak sezone s minimalnim nadama u obranu naslova. Dok danas nakon 16 kola zauzima treće mjesto na ljestvici s 32 bodova i 14 manje od vodećeg. Prošle godine Građani su u ovoj fazi imali 43 boda.

Znakovito je da je ovogodišnji City u 16 utakmica u Premier ligi primio 19 golova, lani ih je primio 10. Ti podaci izdvajaju obranu kao kritičnu točku današnje Guardioline momčadi u odnosu na prethodne, koje su se okrunile prvacima s rekordnim učincima.

Zametak problema krije se u ljetošnjem odlasku Vincenta Kompanyja, obrambene uzdanice punih jedanaest godina, koji se vratio u Anderlecht kao igrač-trener.

Guardiola i sportski direktor Aitor Begiristain imali su dobru namjeru nadomjestiti Kompanyja reprezentativcem Harryjem Maguireom iz Leicestera, no on je odabrao crvenu stranu Manchestera i preselio se na Old Trafford.

Većina Cityjevih navijača za taj promašaj krivi Begiristaina kao odgovornog za kadrovsku politiku.

U skladu s “Murphyjevim zakonom”, u rujnu su “građane” napale zdravstvene tegobe. Prvo su im ozljeda i operacija koljena oduzele Aymerica Laportea do siječnja, natjeravši Guardiolu da na srednjeg braniča postavi manje pouzdanog Nicolása Otamendija ili veznjake Fernandinha i Rodrija.

Kad se Otamendi protiv Norwicha pridružio standardnom Johnu Stonesu, obrana je zaplivala i skrivila poraz s 2:3.

Stanje u zadnjoj liniji skupocjene momčadi s Ettihada usložnilo se koncem rujna kad je ozljeda butnog mišića osudila Stonesa na četiri tjedna bolovanja. Tada se Argentincu, koji se mučio s bolovima u leđima, u sredini obrane pridružio Fernandinho, no naivnost improviziranog tandema došla je do izražaja protiv Wolverhamptona.

Vukovi su odnijeli bodove u zadnjih deset minuta golovima Adame Traoréa, a Otamendi je ponio glavninu tereta kritika za poraz kao autor nekoliko kardinalnih pogrešaka.

Nevolje su se nastavile nakupljati kad je priučeni stoper Rodri pretrpio istegnuće butnog mišića protiv Atalante, a Fernandinho zaradio isključenje protiv Aston Ville.

Obrambena se agonija nastavila u derbiju protiv Liverpoola, s kojeg je izostao standardni vratar Ederson zbog ozljede mišića. U susretu izgubljenom s 1:3 oporavljeni Stones i Fernandinho još su jednom pokazali da nisu ni sjena prošlogodišnjega blistavog tandema Kompany – Laporte.

Obrambena agonija

Ta je spoznaja obeshrabrujuća jer Cityjev raspored uključuje Manchester United, Arsenal, Leicester City i (opet) Wolvese. I Dinamo, naravno, samo što pozitivan rezultat na toj utakmici nije prioritet za uzdrmane prvake. Sve će te momčadi pokušati iskušati obranu koja pucketa cijele sezone i koja je u zadnjih devet utakmica primila najmanje jedan gol.

City gleda prema zimskom prijelaznom roku razmatrajući opcije za popunjavanje obrambenih redova, a među njima je Leicesterov par Evans – Söyüncü. City je 2017. htio angažirati Evansa iz West Bromwicha, ali bio je odbijen.

Nakon što je Laporte prešao iz Athletica u City u siječnju 2018., Evans se pridružio Lisicama za samo 4,2 milijuna eura. Treći je kandidat Dayot Upamecano iz RB Leipziga, za kojega se zanima i Arsenal.

No, prije kupovine čeka ih i Dinamo u Ligi prvaka, a u Maksimir Guardiola dolazi s mladim igračima. U prvih 11 vjerojatno će biti mladi mladi Eric Garcia (18), Phil Foden (19), ali i João Cancelo (25) koji će dobiti svoje prilike.