Ćiro: Dalić i ja ćemo ginuti da Kolinda Grabar Kitarović ponovo bude predsjednica

Miroslav Ćiro Blažević gostovao je u emisiji Pressing na N1 televiziji. Osvrnuo se na Zdravka Mamića s kojim se nije rastao u dobrim odnosima.

- Dinamo je bio godinama bio sirotinjski klub i ja sam to na svojim leđima osjetio. Onda je došao Mamić i od Dinama napravio Juventus. Ali, ovi koji kažu da bi on sada ušao u svlačionicu su u pravu. Dinamo s njim ne bi ostvario sadašnji uspjeh.

Prisjetio se i na pokojnog predsjednika Franje Tuđmana.

- Tuđmanu sam kradom davao karte jer nije smio dolaziti na utakmice u to vrijeme. Kad je postao predsjednik, zvao me, a ja sam bio u Nantesu. Rekao mi je da su odlučili da budem ministar sporta. Dolazim kući i vičem "ženo, ja sam ministar". A žena kaže "pa budalo jedna, što ti je - ne znaš ništa, ne znaš povijest, zemljopis...". I rekoh predsjedniku da ne mogu biti ministar, a on nonšalantno reče - dobro, onda će biti Novosel.

Komentirao je i aktualnog premijera Andreja Plenkovića.

- Volim predsjednika Tuđmana, on je povijesna ličnost i to će ostati. Volim Plenkovića jer ima isti kredibilitet kao Tuđman. On je ekstremno inteligentan i zato nije nikad napravio ništa što bi mu se moglo zamjeriti.

Otkrio je i što mu je jednom rekao Tuđman.

- Da vas nikad više nisam čuo da govorite o politici jer nemajte pojma. Uostalom, ni o politici nemate pojma.

S liste obaveznih lektira skinuti su Ježeva kućica, Mali princ, Dnevnik Anne Frank, Pinokio…

- Annu Frank treba čitati cijeli svijet. Kako netko može izbaciti dramatičnu povijest koju susrećemo u toj knjizi? Da sam Plenković, naredio bih da to mora biti u lektiri.

Neki kažu da ljudi odlaze iz Hrvatske zbog političke situacije.

- Svi kažu zdravlje, a Ćiro Blažević kaže - ja pretpostavljam sve parama! Bio sam najveći dio života sirotinja. Onda sam kao švicarski emigrant shvatio što je najvažnije. To su pravi razlozi, kakva politika?!

Progovorio je i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

- Ne mogu si oprostiti i ovim putem joj se ispričavam jer sam rekao da je neprimjereno kad je ušla u svlačionicu na SP-u u Rusiji. Ali, onda sam vidio da je svojim ponašanjem osvojila cijelu Europu. Reći ću vam jednu tajnu. Ja i Dalić smo se zagrlili i dali ruke da ćemo ginuti za Kolindu da bude ponovno predsjednica i pozvat ćemo raju da joj daju glas.

Nedavno je izjavila da je pogriješila kad je rekla da je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav.

- Žao mi je da smo to tako interpretirali i skočili kao vrane na nju jer je nekoga poslušala. Jadan je čovjek koji misli da zna sve. Ako je njezin najveći grijeh što je poslušala savjetnika, onda je ona Majka Božja.

Šimunićev "Za dom spremni"?

- Napravili smo od toga bauk. Ne mogu ni oprostiti što je Thompson prekinut u pjesmi na dočeku reprezentacije. Jako zamjeram onome tko je to napravio jer su ga reprezentativci tražili. Pa što to znači "Za dom spremni"?

Što kaže o napadu na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu?

- To je strašno! Osjećao sam veliku nelagodu kad se to dogodilo jer mi u Beogradu viču "Ćiro, majstore" i zovu da idemo na piće. Izvojevali smo slobodu, bili smo prisiljeni braniti se, ali sada je to gotovo.Ja sam predodređen da budem najveći fašist na svijetu! Dva brata poginula kao ustaše, a otac na Bleiburgu. No, volimo bližnjega svoga, bez obzira na nacionalnost. Sa Srbima, Muslimanima i Židovima smo živjeli toliko godina zajedno i trebamo se pitati jesmo li primitivci ili civiliziran svijet?

Što misli o Milanu Bandiću?

- Bandić mi ne može biti veći prijatelj. On je to postao po svojim djelima i tome što je napravio za Zagreb. Vidio sam mu brata koji radi na baušteli u Njemačkoj, sestra radi na njivi, a on je kao pokrao toliko para?! Vjerujte svome Ćiri - rekao je Ćiro i dodao da se Bandić neće kandidirati za predsjednika.

- Kad me predstavlja kaže 'evo, došao je najveći lupež grada'. A ja odgovorim 'ja sam lupež, a ti si mi uzor'. On će pomoći da ti se možda dijete zaposli, ali nema šanse da će uzeti novac. Nema šanse. Zabrinjava me malo ovo okupljanje njegovih u Saboru. Očito ima ambiciju koju ja nisam uspio dokučiti.

A o navodnom dogovoru Plenkovića i Bandića?

- Kunem vam se majkom Katom da to nije dogovor. Sramota je to što se priča. Oni su dva svijeta.

Viču mu "Ćiro, pederu".

- Poštujem pedere, oni su veliki baletani, pisci ili filozofi.

Više nije trener, sada je u mirovini.

- Borim se s mišlju da odlazim i to je jako zabrinjavajuće. Svi moji vršnjaci već su umrli.

Na kraju je dodao da nikad nije probao alkohol.

- Moj pokojni otac je pio za pet generacija i zakleo sam se da nikad neću piti. I nikad nisam popio kap alkohola. Samo pušim.

