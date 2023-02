Ćiro ispričao kako je psovao Maradonu: 'Marš tamo, j... ti mater malu zelenu'

Tko je najbolji nogometaš u povijesti, pitanje je koje se često postavlja među ljubiteljima sporta. O toj se temi oglasio legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević koji smatra da je pokojni Diego Maradona jedan od najboljih koji je ikada igrao.

"Kada me pitaju tko je najbolji nogometaš u povijesti, a često to čine iako je stručnjaku poput mene nemoguće odgovoriti na tako laički postavljeno pitanje, uvijek istaknem njega kao jednog od tih jer povratna informacija koju je njegov mozak i tijelo imalo, ne može se usporediti ni s čim. U frakciji sekunde on bi tri puta promijenio odluku kako će proći protivničkog igrača ili gdje će dati loptu… Šuker mi je govorio kako mu je Maradona u Sevilli rekao da samo trči prema golu i ne osvrće se, a lopta će se - uvjeravao ga je - u pravom trenutku naći ispred njega. Upravo tako je i bilo, a Davor je između ostaloga zahvaljujući i njegovim asistencijama zabio toliko golova da je odmah dobio ponudu od Real Madrida…. Moram međutim priznati da i Messi to ima, tu povratnu informaciju, pa možda još i više od Maradone iako je ovaj bez ikakve sumnje mnogo veća manga. Uz to je, da vam i to kažem, bio duša od čovjeka! Svi su ga voljeli gdje god bi došao, a on nikoga nije ostavio bez zagrljaja, stiska ruke, fotografije, autograma ili osmijeha… Kao što to uostalom oni najveći uvijek i čine!", napisao je Ćiro na Facebooku.

15.06.2005. Novi Vinodolski - Humanitarna malonogometna utakmica odigrana je u sklopu teniskog spektakla Croatian Classic. Sav prihod najmijenjen je Domu za nezbrinutu djecu i mladje punoljetne osobe 'Braca Mazuranic' u Novom Vinodolskom. Uz tenisace te 'vatrene' nastupio je i jedan od najboljih nogometasa svih vremena Diago Armando Maradona. Miroslav Blazevic i Maradona."nPhoto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Inače, povod za ovu objavu bila je jednana kojoj su Ćiro i Maradona. Bivši hrvatski izbornik otkrio je što je tada govorio slavnom Argentincu.

"Sjećam se ove humanitarne utakmice u Novom Vinodolskom kada sam ga trenirao vrlo dobro. Bio je to velik dan za mene kao trenera! Prišao mi je skromno i pitao me što da igra, gdje da stane na terenu, a ja sam mu rekao ono jedino što sam mogao: “Marš tamo, j…. ti mater malu zelenu, mene si našao zajebavati i pitati što da igraš. Igraj ono što misliš da treba!” Koliko se sjećam na toj utakmici je zabio 14 ili 15 golova… možda i 17!", napisao je Ćiro u svom stilu.