Cipek: Dokazat ćemo da Hrvatska u teškim vremenima može odgovoriti izazovima

Od prosinačkog trenutka kada se Hrvatska prihvatila domaćinstva Prvenstva Europe - umjesto odustale Švedske - pod najvećim pritiskom nisu naši najbolji karataši ni karatašice, nisu ni njihovi treneri nego predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek.

On je čovjek koji je uvjerio predsjednika Svjetskog (i europskog) karate saveza Antonia Espinosa da su Hrvatska i Poreč, za vrlo kratko vrijeme, spremni prirediti Prvenstvo Europe s kakvim će svi biti zadovoljni. Ne bude li tako glavni i odgovorni će biti upravo Cipek.

- U vrlo kratkom roku Organizacijski odbor je odradio ogroman dio posla, onaj koji redovni organizatori pripremaju godinu i pol dana minimalno. Dakako, u tome smo imali i veliku podršku Ministarstva turizma i sporta, HOO-a ali i gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića koji je prepoznao projekt kao pozitivan za grad. A kako i ne bi bio pozitivan kada mu u grad stiže oko 600 karataša i karatašica odnosno oko 1200 sudionika ukupno, a svi oni su, jednog dana, potencijalni turisti.

Dakako, baš kao i na svim velikim natjecanjima u vremenu pandemije koronavirusa, i ovdje će se organizatori i svi sudionici trebati pridržavati strogih COVID protokola.

- Sve delegacije u dolasku moraju imati negativan PCR test a po dolasku im slijedi testiranje u Poreču, a svi koji će taj dan morati ući u dvoranu morat će pristupiti brzom antigenskom testu. Po završetku natjecanja, omogućit ćemo PCR test svima onima kojima će to trebati za povratak u njihove zemlje i to će sve biti o našem trošku.

Koliko je koronavirus poskupio održavanje ovakovoga natjecanja?

- COVID protokoli, kupnja antigenskih testova plus liječnici, sve skupa će nam to poskupiti trošak organizacije za 300 do 400 tisuća kuna. Kada bismo sve morali platiti, organizacija cijelog Prvenstva Europe bi nas stajala šest milijuna kuna no s obzirom da nam je Grad Poreč pružio ruku, ti troškovi će biti manji.

Ima i Poreč svoju jasnu računicu.

- Promocija Poreča u ovoj priči bit će nemjerljiva jer će Svjetski karate savez svaki dan puštati objave putem društvenih mreža a njih tjedno prati 700.000 ljudi. Sportdata će raditi live stream prva tri natjecateljska dana, a borbe za medalje u subotu i nedjelju prenosit će ISB, partnerska televizija Međunarodnog olimpijskog odbora. Oni će slati sliku uživo u 30 televizijskih kuća koje su otkupile prava od Europskog karate saveza.

Dobra organizacija značila bi Hrvatskom karate savezu odskočnu dasku u eventualnoj kandidaturi za Svjetsko prvenstvo.

- Nadam se da će se HKS, nakon ovog natjecanja, pozicionirati kao dobro organiziran savez koji može odgovoriti velikim izazovima, posebno u teškim uvjetima. A mi imamo ambiciju, jednog dana, kandidirati se i za domaćina Svjetskog prvenstva za koje je prvi slobodni termin 2025. godine.

Cipek osobno pak ima ambiciju biti važan faktor u europskom karateu.

- U utorak, 18. svibnja, u hotelu Parentium održat će se izborna Skupština Europskog karate saveza na kojoj će se, tajnim glasovanjem, birati deset članova Izvršnog odbora. Već idući dan, predsjednik Espinos sazvat će novi Izvršni odbor na kojem će se od njegovih članova birati tri dopredsjednika i glavnog tajnika.

Nekako nam se čini da bi Cipek mogao završiti na nekoj od tih funkcija. Uostalom, u vrijeme kada je Stjepan Čelan (smijenjeni predsjednik HKS-a) bio glavni tajnik EKF-a većinu posla, iz drugog plana, obavljao je Cipek jer je bio okretniji i bolje se služio engleskim jezikom nego Čelan kojem je bio i više od desne ruke.

- Espinos je taj koji će predložiti svoje najbliže suradnike, koje ostali članovi moraju potvrditi i prihvatiti, a vjerujem da nitko neće ići protiv prijedloga predsjednika. A on će za glavnog tajnika predložiti čovjeka za kojeg vjeruje da može biti dobar operativac svim članicama, a ima ih 52. Uostalom, EKF je srce Svjetskog karate saveza, glavna snaga i biti prvi operativac takve organizacije nije mala stvar. To je za sada volontersko radno mjesto, ali s plaćenim putnim troškovima i dnevnicama o trošku EKF-a.

Već prvog dana natjecanja (srijeda, 19. svibnja) na tatami izlaze najjači hrvatski aduti, braća Kvesić i Lucija Lesjak.

- Hrvatska ima nekoliko jakih aduta, pojedinačno i ekipno, a ja se zaista toplo nadam da zaslužujemo tri odličja. Sve iznad toga bila bi samo potvrda dobrog rada, a sve ispod toga za mene bi bio neuspjeh i šok.

Tri medalje Hrvatska je osvojila na posljednjem Prvenstvu Europe u španjolskoj Guadalajari, a osvojili su ih Ivan i Anđelo Kvesić pojedinačno te borbena momčad čiji su Kvesići bili oslonac.

- Mi se u posljednjih 20 godina nismo vratili s Prvenstva Europe bez medalje, a odličja osvojena u Poreču bila bi najbolji mogući način da se obilježi 50 godina djelovanja i postojanja Hrvatskog karate saveza.

A taj Savez, za hrvatske prilike, nije mali.

- Mi imamo oko 8500 registriranih sportaša i sportašica i 490 licenciranih trenera u 180 klubova, 16 županijskih i četiri gradska saveza, a tu je i približno 10 sudaca. Voditi takav sustav je izazovno jer tu je jako puno želja koje teško možeš zadovoljiti.