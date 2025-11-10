Naši Portali
ATP LJESTVICA

Čilić napredovao tri mjesta, sada je 76. igrač svijeta

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
10.11.2025.
u 14:01

Borna Ćorić, Dino Prižmić i Luka Mikrut su nazadovali u odnosu na ljestvicu od prošlog tjedna. Ćorić je pao tri mjesta i sada je na 115. poziciji, Prižmić se spustio sa 121. na 123. poziciju, a Mikrut sa 160. na 162.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je tri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 76. tenisač svijeta.

Među vodećima dogodile su se neke manje promjene. Vrh ljestvice opet je preuzeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Talijan Jannik Sinner pao na drugo mjesto. I srpski tenisač Novak Đoković, koji je ovaj vikend osvojio rekordni 101. naslov u karijeri na turniru u Ateni, popeo se s pete na četvrtu poziciju.

ATP ljestvica, 10. studenog:

1. (2.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.050

2. (1.) Jannik Sinner (Ita) 10.000

3. (3.) Alexander Zverev (Njem) 5560

4. (5.) Novak Đoković (Srb) 4830

5. (6.) Ben Shelton (SAD) 3970

6. (4.) Taylor Fritz (SAD) 3935

7. (7.) Alex De Minaur (Aus) 3935

8. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3845

9. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 3840

10. (11.) Jack Draper (VBr) 2990

...

76.(79) MARIN ČILIĆ (HRV) 765

115.(112) BORNA ĆORIĆ (HRV) 557

123.(121) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 501

162.(160) LUKA MIKRUT (HRV) 372

Komentara 1

Pogledaj Sve
NA
nauticar
14:14 10.11.2025.

Bravo Marine, samo se ti drzi.

