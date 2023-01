CIES izračunao koliko vrijedi Joško Gvardiol: Hrvat je među deset najskupljih nogometaša svijeta

Ugledni međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je popis 100 nogometaša koji prema njihovim metodama imaju najveću vrijednost na tržištu. U ovom trenutku najskuplji je 19-godišnji veznjak engleske reprezentacije i Borussije Dortmund Jude Bellingham, dok je visoko deveto mjesto naš stoper Joško Gvardiol. Oba nogometaša su navodno velika želja madridskog Reala, Florentino Perez je poznat da troši suludi novac na pojačanja.

Bellinghamova vrijednost procjenjuje se na enormnih 208.2 milijuna eura. Veznjak Borussije je vruža robe ove zime, ali je moguće kako će na Bernabeu završiti tek na ljeto. Drugo i treće mjesto zauzimaju Phil Foden i Kylian Mbappe. Na devetom mjestu je Joško Gvardiol s procijenjenom vrijednosti od čak 125.8 milijuna eura. Na portalu Transfermarkt cijena iznosi 75 milijuna eura, ali više je vjerojatno da će ga Leipzig utržiti za oko 100 milijuna eura.

With 125,8 million euros, #Croatia international Joško Gvardiol is among the Top 🔟 players - and the top defender - as the @CIES_Football ranks the estimated transfer values in the world of football! 💪#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/XyK9TBk1R4