Cibosi opet iz ponora do pobjede, ovaj put šokirali Tivoli i zmajčeke

U samo dva dana Cibona je dvaput pobijedila Cedevitu. U petak se to zbilo u Draženovu domu, protiv zagrebačke Cedevite, a u nedjelju u Tivoliju protiv ljubljanske Cedevite (84:80) što je vukovima bila 11., prilično neočekivana, pobjeda u regionalnoj ABA ligi.

Kod gostujućih pobjednika briljirao je centar Danko Branković (20 koševa, 5 skokova), odličnu rolu imao je i Mateo Drežnjak (17 koševa) baš kao i argentinski razigravač Jose Vildoza koji je zabio vrlo važan koš za 82:77 te upisao po devet koševa i skokova, pet asista i četiri ukradene lopte.

Ne zaboravimo niti mirnu ruku kapetana Roka Prkačina koji je tri sekunde prije kraja zabio dva bacanja za četiri razlike (84:80) i osigurao pobjedu. A da je promašio prvo bacanje, dogovor je bio i da promaši drugo, namjerno, kako domaćini ne bi imali priliku uzeti minutu odmora i prenijeti napad u prednje polje i dogovoriti akciju.

U oba slučaja pobjeda nad cedevitašima, cibosi su odigrali vrlo loše prvo poluvrijeme ali su, nakon toga, nadoknadili veliki minus. Protiv Cedevite Junior su preokrenuli "minus 20", a protiv Cedevite Olimpije "minus 19" jer je u 18. minuti bilo 30:49.

A da bi se ovdje moglo govoriti o svojevrsnom fenomenu dodat ćemo i to da je Cibona u ponedjeljak protiv Splita preokrenula "minus 21". Dakle, u samo šest dana vukovi su, u tri utakmice, nadoknadili "minus 60" a to je doista za psihološku analizu.

- Prvo poluvrijeme smo bili odveć prestrašeni prek kvalitetom suparnika koji u posljednje vrijeme igra vrhunsku i gledljivu košarku. Raduje me to što mi i kod "minus 20" imamo karakter i što ne odustajemo nego se pokušavamo vratiti. A vratili smo se kroz kvalitetnu obranu. Imali smo mi priliku pobijediti i Zvezdu i Igokeu, ali tada nismo znali pobijediti, a danas srećom jesmo - kazivao je Gašper Okorn, Slovenac na klupi Cibone.

A Jurica Golemac, Hrvat na klupi Cedevite, zborio je ovako:

- Bili smo odveć samouvjereni pa smo se igrali s vatrom i na koncu se i opekli. U prvom smo poluvremenu igrali odlično, a u nastavku loše o čemu govori i to da smo u tih drugih 20 minuta imali 11 izgubljenih lopti i samo četiri asista. To govori da nismo bili unutra, da je svavko igrao za sebe. Mi smo sebi najveći neprijatelj. Nakon pet naših minuta odmora pet puta smo izgubili loptu jer se igralo jedan na pet. Mi smo umislili da smo nešto posebno, a nismo ništa posebno jer nismo ništa napravili. Istina jest da smo se vratili u sezonu, no lako se sve to pokvari.

Golemac je u sastavu imao vrlo dobrih ocjena vrijedne Z. Dragića (21 koš, 7 skokova), Omića (13 koševa, 8 skokova) i Muriča (14 koševa, 9 skokova), ali i jednog indisponiranog Pullena koji je zabio sam dva koša, iz slobodnih bacanja, šutirajući iz igre ukupno 0-9 odnosno 0-6 za tricu.