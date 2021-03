Cibona usred Begrada srušila Partizan, a navijači podivljali: 'Mrš bre, gasi klub'

Baš kada su dežurni skeptici među Ciboninim pristašama počeli pričati kako ovakva Cibona ne može nikoga dobiti u gostima, dogodilo se to na najmanje očekivanom mjestu. Usred Beograda i to protiv Partizana (90:87, 80:80), prvi put nakon 2009. godine, a crno-bijelima je ovo bio šesti uzastopni poraz u regionalnoj ligi.

A izborili su to vukovi čak i sa dodatno skraćenom rotacijom, ovaj put i bez krilnog-centra Damira Markote koji se prije susreta nije osjećao dobro pa je ostavljen po strani. No, zato su briljirali 18-godišnji kapetan Roko Prkačin (23 koša, 9 skokova) i Toni Nakić (23 koša, sedam trica) a u penal-završnici vrlo hladnokrvan bio je Mateo Drežnjak koji je pogodio tri od četiri slobodna bacanja. Nakon onog promašenog bacanja na 90:87 Partizan je dobio priliku da s eventualnom tricom preko cijelog terena izbori drugi produžetak, no Dangubić nije bio te sreće kao i Kecman 2010. u Zagrebu. Doduše, ovo je bilo vrlo blizu, lopta je pogodila obruč ali u njega nije i ušla.

Najvažnija Nakićeva trica bila je njegova sedma devet sekundi prije isteka osnovnog dijela igre s kojom su cibosi izborili produžetak (80:80) što je ustvrdio i trener domaćina Sašo Filipovski:

- U minuti odmora bio je dogovor da nikako ne dozvolimo šut za tricu, no naš igrač je pao i Nakić je ostao sam. No, osim posljednje obrane imali smo i posljednji napad ali ga nismo iskoristili (op.p. Jaramaz je promašio tricu).

A u dodatnih pet minuta Cibonin junak bio je već spomenuti Drežnjak koji je sam zabio sedam od Ciboninih deset koševa. Staložen s crte za slobodna bacanja bio je i Darko Planinić (15 koševa, 5 skokova) pa se cibosi u Hrvatsku vraćaju s velikim plijenom i sedmom pobjedom u ovosezonskoj ABA ligi koja ih udaljava od dna regionalne lige.

Foto: Partizan NS/ ABA liga

- Nama je svaka utakmica jako važna, svaka nam može značiti puno u borbi za život i ostanak u Prvoj ABA ligi. Znali smo da Partizan ima problema s ozljedama (op.p. Zagorac), no i mi smo imali kraću rotaciju. Moji momci izašli su na parket tako da je svako od njih stavio klub ispred osobnih ambicija. Bili smo tim - naglasio je Cibonin trener Vladimir Jovanović čija je momčad susret završila bez razigravača jer su i Radovčić i Gnjidić (u produžetku) ispali s pet prekršaja.

I dok stratega vukova već u nedjelju u 17 sati čeka gostujuća utakmica domaćeg prvenstva u Osijeku, njegova kolegu Filipovskog čekaju teški trenuci. A on je već nakon utakmice od novinara bio priupitan hoće li dati ostavku koju prizivaju i Partizanovi navijači koji ga u twitter komunikaciji nisu štedjeli.

Evo što su sve Partizanovi poklonici napisali treneru Filipovskom i predsjedniku kluba Ostoji MIjailoviću: "Gasi klub", "Marš iz Partizana bagro", "Digao sam od vas ruke stoko", "Filipovski mrš bre", "Filipovski budi častan i idi", "Ostoja je za likvidaciju", "Ostoja, bruko jedna od čoveka".

Izvjesni Zoran Gavranović, koji se očito naslađuje, na Facebook stranici ABA lige napisao je pak sljedeće:

- E ovo je ono što ja pričam godinama. Partizan ne zna igrati na domaćem terenu. Ako nema par tisuća navijača da se deru i urlaju. Partizan u košarci ne umije bez navijača i njihovog loženja. To je ono kada kažem da dobijaju na "buku i galamu".

Foto: Partizan NS/ ABA liga