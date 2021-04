Cibona u subotu slavi 75. godina postojanja

Košarkaški klub Cibona slavi u subotu, 24. travnja, 75. godina postojanja, najtrofejniji je hrvatski klub, a među osvojenim pokalima ističu se dva naslova prvaka Europe (1985, 1986).

U Ciboninim vitrinama su i dva Kupa pobjednika kupova (1982., 1987.), tri prvenstva Jugoslavije (1982., 1984., 1985.), osam puta je osvajala Kup Jugoslavije (1969., 1980., 1981., 1982., 1983., 1985., 1986., 1988.), Kup Radivoja Koraća (1972.), 19 naslova prvaka Hrvatske (1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2004., 2006., 2007., 2009., 2010., 2012., 2013.,2019.) i jedan naslov regionalne ABA lige (2014.)

Najuspješniji trener Cibone Mirko Novosel ističe da je najznačajnije bilo kad su 1982. godine osvojili prvu titulu prvaka Jugoslavije i 1985. kad su osvojili prvu titulu prvaka Europe. "Što se ostalih stvari tiče to bi bila izgradnja cijelog kluba, izgradnja ovog centra za Univerzijadu i zahvaljujući tome klub danas postoji. Vjerujem da će doživjeti i 100 godina. Sretna 75. godišnjica, a meni je osobno to 69. godina otkako sam u klubu i vjerujem da će ih i dalje biti, samo trebamo opet imati vrhunske rezultate", rekao je Novosel za internetski portal Cibone.

Prvo ime kluba bilo je Sloboda, a u narednih nekoliko godina više je puta mijenjao ime (SD Zagreb, Vihor, Polet), da bi 1950. godine dolaskom novog sponzora u klub dobio ime Lokomotiva. U studenom 1975. godine u klub je ušao prehrambeni gigant kojeg su činili Kraš, Badel, Franck i Voće po kojem je Cibona dobila ime, a dolazi od latinskih riječi ‘cibus bonus’, što znači dobra hrana.

"Nezahvalno bi bilo nabrajati sve koji su ostavili svoj potpis u klubu zato ćemo svi zajedno dostojno obilježiti 75. godišnjicu od osnivanja kluba čim popuste epidemiološke mjere. U prostorijama KC Dražen Petrović smo dan uoči velikog datuma ugostili gospodina Mirka Novosela koji je od 75 godina postojanja kluba prisutan čak 69, i dvojac čije dresove uz Draženovog možete vidjeti pod svodom dvorane – Andru Knegu i Mihovila Nakića. Prisjetili su se najznačajnijih trenutaka u povijesti kluba, života u Zagrebu u ‘zlatno doba Cibone’.

"Želim Ciboni da u skoroj budućnosti doživi i ono što se postizalo u našoj generaciji. Biti igrač i stanovnik Zagreba u to ‘zlatno doba Cibone’ bilo je nešto najljepše što je mladić kao ja mogao doživjeti. Mi smo osvojili najviše što smo mogli i to donijeli u Zagreb. Uživali smo status hollywoodskih zvijezda, iako tada nismo imali vremena to sve doživljavati jer smo bili stalno na putu. Dobili bi taj dojam kad bi ušli u dvoranu, kad bi doživjeli urnebes navijača i navijanje publike.Sretan 75. rođendan Ciboni i želim joj još toliko", rekao je Andro Knego.

Mihovil Nakić ističe da mu je bilo je predivno živjeti tada u Zagrebu: "Iako nisam rođen u Zagrebu, ja sam od svoje sedme godine tu i osjećam se dijelom ovoga grada. Naravno da je postići uspjehe tu gdje je i interes za košarkom kudikamo veći i gdje je 1982. praktički cijeli grad disao i sa Dinamom i sa Cibonom, a onda nešto više s nama, zavisno od uspjeha. To je bilo predivno vrijeme u kojem smo živjeli. Sa nostalgijom gledam na ta doba jer teško da će se takvi uspjesi ikad ponoviti".

Prisjetio se Nakić i svog koša protiv Crvene zvezde koji je 1984. donio naslov prvaka Jugoslavije: "To je što se tiče moje karijere jedan veličanstven trenutak, posebice jer nas te godine nisu smatrali favoritima. Otišao je Ćosić i nismo bili smatrani glavnim favoritima lige. Mojoj Ciboni želim sretan 75. rođendan i da poživi barem još toliko, uz puno sportskih uspjeha i kvalitetnih igrača koji će izaći iz njenog omladinskog pogona".