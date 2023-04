Cibona u derbiju svladala Split na Gripama

U derbiju 5. kola Lige za prvaka prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je kao gost na Gripama svladala Split sa 77-75 (22-6, 13-18, 16-24, 26-27). Krešimir Ljubičić sa 17 te Aleksandar Aranitović i Ivan Majcunićsa po 16 koševa predvodili su Cibonu, dok je Dominik Mavra sa 22 ubačaja, 8 skokova i 7 asistencija bio najbolji kod Splita.

Cibona je iskoristila vrlo loš ulazak domaćih u utakmicu, tijekom prve četvrtine Split praktički nije mogao pogoditi obrač pa je nakon prvih 10 minuta bilo 22-6 za zagrebački sastav. U drugoj četvrtini Split se serijom 12-0 uspio primaknuti na 22-18, no nakon što u prvih pet minuta te dionice Cibona nije uspjela postići niti jedan poen, do kraja poluvremena je ipak ubacila 13 i na odmor otići s vodstvom 35-24.

Tijekom drugog poluvremena Split je nastavio "grickati" prednost Cibone, početkom četvrte četvrtine u nekoliko navrata i minimalno povesti, no da ne dođe do preokreta pobrinuo se Majcunić s nekoliko pogođenih trica kojima je odveo Cibonu do ugodnije prednosti. Možda ključni trenutak utakmice dogodio se pola minute prije kraja kada je Aranitović presjekao dodavanje Shortera kod vodstva Cibone 69-68 i krenuo u protunapad. Aranitović je postigao koš uz prekršaj Shortera te je pogodio i dodatno slobodno bacanje za 72-68. Uslijedila je "penal-završnica" u kojoj je Split nakon promašenog slobodnog bacanja Majcunića pet sekundi prije kraja stigao do napada kojim je mogao izboriti produžetak ili pobjedu tricom, no Mavra je zaustavljen prilikom prodora pa je pobjeda pripala Ciboni.

Cibona je vodeća na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 22-5, ispred Zadra koji je na 21-5 uz utakmicu manje, dok je Split treći sa 21-6.