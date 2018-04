Cedevita lovi finale: Saznat ćemo od čega smo satkani

Od momčadi koja je imala nekoliko kikseva, košarkaši Cedevite na Uskrs imaju priliku protiv Budućnosti ‘uskrsnuti’ do finalista ABA lige. Jer, baš se na najveći katolički blagdan igra treća utakmica polufinala doigravanja i to u pravoslavnoj Podgorici (19 sati). Zašto njegovi igrači neće biti s obiteljima na taj dan pojasnio nam je direktor kluba Davor Užbinec:

- Kalendar natjecanja toliko je zgusnut da nismo imali manevarskog prostora jer utakmicu domaćeg prvenstva koju smo igrali u tjednu nismo imali kamo premjestiti. Uostalom, igrali smo mi, i to protiv Crvene zvezde, i na Božić. Tako je to u profi-sportu današnjice, on je prilično brutalan čak i kada su u pitanju blagdani.

Finale na pravoslavni Uskrs

Da Zvezda u sljedeći petak ne igra Euroligu, prva finalna utakmica doigravanja ABA lige igrala bi se u nedjelju, na pravoslavni Uskrs, a ovako će se to dogoditi na uskrsni ponedjeljak. A da li ćemo tada u Beogradu vidjeti Cedevitu znat ćemo u nedjelju navečer. Utakmica je to za kakvu se živi cijelu sezonu, ali s kojom dolazi i najveći pritisak:

- Ovakve utakmice pokazuju od kakvog ste materijala. Možemo mi reći da je to utakmica kao i svaka druga, no činjenica jest ta da ako ne pobijedimo, to natjecanja za nas završava. S obzirom da nas je Budućnost više puta tukla ove sezone nego mi nju, vrijeme je da joj to vratimo - kazao je Will Cherry igrač koji je, s dva promašena bacanja 16 sekundi prije kraja, propustio priliku biti junakom prvog polufinalnog dvoboja.

A tek nakon 1-1, cedevitaši su shvatili što su propustili u prvoj.

- No da smo mi dobili prvu tko zna kakva bi bila druga utakmica. U svakom slučaju, moramo biti čvršći nego u obje dosadašnje utakmice, a moramo se pričuvati i atmosfere koja nas tamo čeka. Naime, mi imamo par igrača, a među njima je i Cherry, koji se moraju kontrolirati kako ih suci ne bi kaznili za neku temperamentniju reakciju. Doduše, ja sam uvjeren da ćemo ovaj put imati ravnopravan kriterij, a na nama je da damo svoj maksimum - zborio je Cedevitin trener Jure Zdovc za kojeg smo uvjereni da mu je teže na klupi hrvatskog prvaka no što je to bilo u nekim klubovima iz zlatne sredine.

I sam se obvezao da će Cedevitu odvesti do finala ABA lige i sada je pred njim trenutak istine:

Napadat će Musu

- Najveća razlika između toga jesam li trener nekog turskog prvoligaša koji igra jednom tjedno ili Cedevite jest u broju odigranih utakmica, a ova ih je momčad imala tri tjedno.

Zdovc zna da će ih Budućnost napadati tamo gdje su najtanji:

- Posebno će napadati Musu koji je naš najslabiji defenzivac, no i on može igrati obranu. Za sve naše igrače obrana mora biti stvar osobnog ponosa.