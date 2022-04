Chelsea prekinuo pobjednički niz, United izvukao samo bod

Nogometaši Manchester Uniteda i Leicestera osvojili su po jedan bod u dvoboju 31. kola engleske Premier lige odigranom na Old Traffordu, koji je završio 1-1. Goste iz Leicestera u vodstvo je doveo Nigerijac Kelechi Iheanacho u 63. minuti. Tri minute poslije izjednačio je Fred. Leicesteru je u 80. minuti na intervenciju VAR-a poništen pogodak Jamesa Maddisona zbog prekršaja.

Manchester United je sa 51 bodom ostao na šestom mjestu, a Leicester je deveti sa 37 bodova.

Nogometaši Brentforda u londonskom su obračunu svladali Chelsea na Stamford Bridgeu sa 4-1, a u strijelce se za gostujuću momčad upisao i Danac Christian Eriksen, što mu je prvi pogodak po povratku u englesku Premier ligu.

Chelsea je poveo pogotkom Antonija Rudigera s više od 30 metara u 48. minuti, da bi samo 12 minuta poslije Brentford imao prednost od 3-1. Izjednačio je Vitaly Janelt u 50. minuti. Četiri minute poslije Eriksen je pogodio za vodstvo gostiju, a za 3-1 ponovno je strijelac bio Nijemac Janelt u 60. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Kongoanac Wissa u 87. minuti.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je od 64. minute za Chelsea, kad je zamijenio Tima Wernera.

Chelsea je prekinuo niz od pet prvenstvenih pobjeda i ostao na 59 bodova, daleko iza vodećeg dvojca.

Manchester City je pobjedom 2-0 na gostovanju kod Burnleyja zadržao bod prednosti pred drugoplasiranim Liverpoolom. Oba pogotka pala su u prvih 25 minuta. Kevin De Bruyne je već u 5. minuti doveo branitelje naslova u vodstvo, a konačnih 2-0 postavio je Ilkay Gundogan u 25. minuti.

"Građani" iz 30 utakmica imaju 73 boda, jedan više od Liverpoola, koji je u prvoj subotnjoj utakmici na svom Anfieldu pobijedio Watford sa 2-0. Portugalac Diogo Jota je u 22. minuti postigao vodeći pogodak za Liverpool, a pobjedu momčadi Juergena Kloppa potvrdio je Fabinho u 89. minuti, realizacijom kaznenog udarca.

Foto: Simon Bellis April 2, 2022, Burnley, United Kingdom: Burnley, England, 2nd April 2022. Raheem Sterling of Manchester City reacts to missing a chance during the Premier League match at Turf Moor, Burnley. Picture credit should read: Simon Bellis / Sportimage Photo via Newscom Photo: Simon Bellis/NEWSCOM

Wolverhampton je došao do 15. pobjede u sezoni svladavši pred svojim navijačima Aston Villu sa 2-1. Jonny je u 7. minuti doveo domaće u vodstvo. U 36. minuti je ta prednost udvostručena, kad je Ashley Young poslao loptu u svoju mrežu. Aston Villa je uspjela samo smanjiti zaostatak u 86. minuti, kad je Watkins realizirao kazneni udarac.

Utakmicu bez pogodaka odigrali su Brighton i Norwich, a po bod su osvojili i Leeds i Southampton odigravši 1-1. Harisson je doveo Leeds u vodstvo u 29. minuti, a Ward-Prowse je iz slobodnog udarca izjednačio u 49. minuti.

U nedjelju su na rasporedu dvije od preostale tri utakmice u kojima će igrati West Ham - Everton (15 sati) i Tottenham - Newcastle (17.30).

