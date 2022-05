Červar se prisjetio teškog trenutka u životu: Nije bilo novca, bile su to teške godine

Rukometaši PPD Zagreba 28. osvajanjem Hrvatskog kupa nastavili su dominaciju na domaćoj sceni. U finalu pobijedili su sve bolji Nexe s 30:27. Od 1992. godine kada je prvi put igran Hrvatski kup i prvo prvenstvo Hrvatske, zagrebaši su osvojili 57 trofeja – 28 puta Kup i 29 puta prvenstvo Hrvatske. Takva dominacija zasigurno nije zabilježena ni u jednoj europskoj državi, a možda i šire. Posljednji put su bez domaćeg trofeja zagrebaši ostali prije dvadeset godina kada ih je u Metkoviću istoimeni domaćin pobijedio s 25:21.

Izdržali još jedan nalet

Bilo je to vrijeme jakog Metkovića, a na klupi Zagreba bio je Lino Červar, povratnik u hrvatski rukomet, trener koji je godinu dana kasnije (2003.) postao izbornik i doveo hrvatsku reprezentaciju do naslova svjetskog i olimpijskog prvaka.

- Bile su to teške godine za klub. Nije bilo novca, igrači su štrajkali, nije se treniralo već se uglavnom igrao nogomet. Ipak, moram se pohvaliti da sam uspio mobilizirati momčad da osvoji prvenstvo - rekao je Lino koji je bio jedan od predavača na seminaru trenera u Poreču, za vrijeme Festivala rukometa.

Našičani su bili bliže osvajanju Kupa 2017. u Umagu kada su od Zagreba izgubili tek izvođenjem sedmeraca. Sretnik zagrebaša bio je Stipe Mandalinić koji je šutirao posljednji sedmerac. Zanimljiv odabir tadašnjeg trenera Slavka Goluže s obzirom na to da Mandalinić u finalu nije igrao ni minute. No, nevoljko se digao s klupe, opalio iz sve snage i pehar je otišao put Zagreba. Našičani su ove godine možda imali i najbolju momčad u odnosu na prijašnje godine, ali ponovno nisu uspjeli jer su za suparnika imali motivirani PPD koji ima puno iskusnih igrača koji su dosad u rukometu prošli sve i svašta poput Muse, Čupića i Gojuna. Kada se svemu tome doda bljesak mlađih igrača poput Vistoropa i Klarice, uspjeh je zagarantiran.

Lino Cervar

Bravo, nema mrlja

Mnogi su očekivali da će to biti utakmica visokih tenzija, da će se poslije utakmice vući repovi, da će se optuživati, suci, Savez i tko zna što sve ne. No, da to tako neće biti osjetilo se prethodnih dana u Poreču. Odjednom je prestala paljba iz Našica, nekako su se svi primirili. I jedni i drugi su u ležernoj atmosferi, pijući kavu uz more, dočekali susret. Nekako sam uvjeren u to da bi se igrači obiju momčadi itekako družili da su bili smješteni u istom hotelu. Uostalom, na zagrijavanju su igrači obje momčadi provodili vrijeme u ugodnom ćaskanju na centru dvorane. Doduše, bilo je nekih malih iskrica za vrijeme utakmice, ali sve u granicama dopuštenog. Čak i nekoliko grubljih prekršaja nije bilo tako strašno kao što znamo gledati na utakmicama njemačke lige gdje primjerice Wiencek ili Pekeler nisu ni približno "nježni" kao Musa, Gojun, Moslavac ili Blažević.

Nakon susreta nije bilo dvojbi tko je zasluženo pobijedio. Nije bilo nijedne mrlje na pobjedi Zagreba što su priznala obojica trenera. Priznali su to i navijači Nexea koji su poznati kako prilično strogi suci. Bilo je jasno da je ovaj put pobijedila kvaliteta, a ne nešto što nema veze sa samom igrom.

