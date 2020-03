Červar: Olimpijske igre moraju poslati poruku optimizma i nade

Iako je hrvatska muška rukometna reprezentacija tek trebala osigurati plasman na Olimpijske igre u Tokiju i to na turniru u Parizu, koji se trebao održati sredinom travnja, odluku Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) o odgodi Igara komentirao je i izbornik "kauboja" Lino Červar.

"Mislim da se to moglo i očekivati. Olimpijske igre kao najveća manifestacija ljudskoga roda su i najveći izazov za svakog sportaša, pa tako i za hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju. Ove Olimpijske igre će biti posebne, jer će one pokazati da život nije stao, premda je stalno ugrožen i u opasnosti. Jučer su to bili atomi s poznatim, a danas potpuno nepoznatim neprijateljem, koronavirusom. Zato sport, a posebno Olimpijske igre moraju odaslati poruku optimizma i nade", rekao je Červari i dodao:

"Vjerujem da će OI u Tokiju 2021. godine potvrditi da su altruizam i zajedništvo naša budućnost. Oni pobjeđuju svaki oblik egoizma, jer jedino se tako može uživati u slobodi, sreći, miru i blagodatima života. Jasno je da bismo silno željeli biti na tom tokijskom summitu i boriti se za treće olimpijsko zlato. I sve ćemo napraviti da to i ostvarimo. Ali mnogo je tu sada nepoznanica na koje će odgovore morati dati Svjetska rukometna federacija. Što je s onima koji su izborili nastup u Tokiju? Hoće li se i kada održati olimpijske kvalifikacije, itd, itd. Ne bih nagađao. Pričekajmo pa ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati".