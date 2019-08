Čemu panika? Dinamove legende uvjerene da se povijest može ponoviti

Dinamo i njegov trener Nenad Bjelica trenutačno su okrenuti susretu s Osijekom u Gradskom vrtu, no većini plavih navijača u glavi je utakmica s Ferencvárosom, uzvratni susret trećeg pretkola Lige prvaka.

Ta Liga prvaka velika je želja Dinama, ne samo zbog financijskih razloga (više od 15 milijuna eura za ulazak u skupinu), već i rezultatskih, plavi se žele dokazati u tom najjačem klupskom natjecanju, igrači žele igrati na toj velikoj sceni.

No Ferencváros se pokazao kao nezgodan suparnik. Dosad su plavi prolazili preko mađarskih klubova vrlo uspješno iako je i u tim utakmicama bilo dosta tvrdo. U prvom susretu plavi su s Ferencvárosom u Maksimiru odigrali 1:1 i sad moraju u Budimpešti tražiti prolaz.

Baš prije 20 godina plavi su imali sličan izazov, u Maksimiru su s MTK odigrali 1:1, ali su onda u Budimpešti s dva pogotka Josipa Šimića slavili prolazak trećeg pretkola Lige prvaka.

– Kako se ne bih sjećao te utakmice – kazao je Marijan Vlak koji je tada bio pomoćnik prvom treneru Osvaldu Ardilesu.

Imali su kompleks

– No sad su ipak neka druga vremena, tada su za suparnike igrali uglavnom mađarski igrači, a danas je puno stranaca, Mađara je u Ferencvárosu jako malo. Bile su to neizvjesne utakmice, ali mi smo bili kvalitetniji.

Mađari su imali kao nekakav kompleks od nas, nije bilo lako, ali smo ih prolazili, pa tako i tada – kazao je nekadašnji trener Dinama i Ferencvárosa kojeg u Budimpešti i danas prepoznaju i prilaze mu.

Dinamo i sad u Budimpeštu ide nakon 1:1 u Maksimiru.

– To je rezultat koji na prvi pogled daje prednost mađarskom klubu, ali držim da je kvaliteta na našoj strani, pa i iskustvo, jer naša je momčad napravila jako velike stvari prošle sezone, ima iza sebe važne i velike utakmice.

Mađari pak imaju jako veliki motiv, puno očekuju od te utakmice u utorak. Koliko im je to važno, svjedoči i činjenica da su zbog ogleda s nama odgodili dvije utakmice domaćeg prvenstva.

Nitko od plavih ne bi se bunio da opet bude 2:0 kao te 1999. Podsjetimo, za Dinamo su u Budimpešti tada igrali: Ladić – G. Jurić, Tokić, Tomas – Rukavina, Jurčić, Bišćan, Prosinečki, M. Cvitanović – Kozniku, J. Šimić.

I onda se slavilo u hotelu. Opustio se i trener Ardiles, malo su mu u Dinamu i zamjerili zbog količine popijenih skupih vina, potrošenog klupskog novca.

– Sjećam se i tog slavlja, a Ardiles se i inače volio opustiti – veli Vlak koji očekuje pravi nogometni spektakl.

– Bit će velikog naboja, fantastičan stadion (Groupama Arena, nap.a.), sudar dva trenera koji imaju slične filozofije, puno traže u taktičkom smislu, u disciplini igre... Dobro poznate Ferencváros, jesu li vas iznenadili svojom partijom u Zagrebu?

– Gledao sam ih u kontinuitetu i cijelo prošlo prvenstvo i mogu reći da koračaju prema naprijed. Ne više samo u infrastrukturi nego i u građenju momčadi i držim da će za godinu-dvije biti konkurentni u Europi. Zato su im ove utakmice s nama posebno značajne, dugo ih nije bilo u Europi.

No možda će taj značaj utakmice, pritisak te važnosti, javnosti, pa i navijača na stadionu biti voda na naš mlin. No sigurno nas očekuje pravi nogometni događaj u kojem ćemo svojom kvalitetom mi doći do slavlja – zaključio je Marijan Vlak.

Mikić: Ne treba drhtati

Mihael Mikić u prvoj utakmici bio je zamijenjen, a u drugoj je ušao u nastavku i asistencijom Josipu Šimiću pomogao da plavi prođu.

– U prvoj utakmici Mujčin je rano dobio crveni karton pa sam ja kao napadač zamijenjen. A u uzvratu je Ardilesov plan bio da počne Kozniku, a da ja igram drugo poluvrijeme. Ardian je napravio dobre stvari, izmorio ih je, natjeravao, a onda smo u nastavku stigli do ta dva pogotka, mislim da je uz mene jednom asistirao Tomislav Rukavina – prisjetio se Mihael Mikić.

Bilo je dosta onih koji su bili razočarani utakmicom protiv Ferencvárosa, rezultatom i igrom plavih, no Mikić smiruje:

– Ne treba dramatizirani ni paničariti. Plavi su i u toj prvoj utakmici stvorili dosta prilika, da je Hajrović zabio, da su iskoristili još neku od prilika, danas bismo drukčije pričali. I u toj utakmici vidjelo se da je Dinamo kvalitetnija momčad, uz to ima mnogo više iskustva u ovakvim utakmicama.

Istina je da se u nogometnu nikad ne zna, da nikad ne možeš biti siguran što će se dogoditi, ali Dinamo je kvalitetniji i očekujem prolaz u sljedeću kvalifikacijsku rundu. Ne treba sad biti nekakvog straha zbog tih 1:1 iz Maksimira. Sad i plavi iza sebe imaju tu prvu utakmicu i sigurno još bolje znaju kakav je Ferencváros i što moraju napraviti da bi prošli dalje, a ja sam veliki optimist – zaključio je Mikić.

Sad je na Bjelici da nakon Osijeka pronađe strijelca koji će kao prije 20 godina Josip Šimić biti junak, a ostane li se slaviti, vjerujemo da nitko neće žaliti potroši li se koja kuna, euro ili forinta više na dobru butelju vina, kao što su Canjuga i klupski čelnici zamjerili Ardilesu. Ionako će najmanje slaviti igrači, oni ostaju u ritmu od dvije utakmice tjedno.