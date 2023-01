Celticu stigla službena ponuda: Katalonci žele Josipa Juranovića u svojim redovima

S prvim danima nove godine stigle su i nove ponude za hrvatskog igrača u dresu Celtica. Jedno je bilo sigurno i prije Svjetskog prvenstva - Josip Juranović napustit će škotskog prvoligaša, no nije poznato kamo će otići. Srećom, odlične igre hrvatskog repezentativca stavile su u fokus velikih klubova, a konačno je stigla i službena ponuda.

Ivan Jurić volio bi Juranovića dovesti u Torino, a Adriano Galliani želi ga u Monzi. Popularni Jura bi radije u Španjolsku – spominjali su se Barcelona i Atletico Madrid, a prvu službenu ponudu poslao je klub iz Katalonije.

Foto: Neil Hanna January 2, 2023, Glasgow: Glasgow, Scotland, 2nd January 2023. .Fashion Sakala of Rangers and Josip Juranovic of Celtic during the cinch Premiership match at Ibrox Stadium, Glasgow. Photo via Newscom Photo: Neil Hanna/NEWSCOM

Ipak, nije u pitanju Barcelona već Espanyol. Mnogi škotski mediji pišu o toj ponudi, a još nije poznato je li veća od Monzinih 7 milijuna eura.

Juranović je u Celtic stigao u ljeto 2021. iz Legije za tri milijuna eura. Za Celtic je dosad odigrao 50 utakmica, a sjajnim igrama na Svjetskom prvenstvu cijenu si je podignuo na devet milijuna eura, koliko vrijedi prema Transfermarktu.