Čehinja najveće čudo Wimbledona nakon Gorana: 'Kladili smo se, trener će morati napraviti tetovažu'

Otprilike ono što je napravio Goran Ivanišević 2001., ponovila je Čehinja Marketa Vondroušova 22 godine kasnije. Osvojila je Wimbledon kao nepostavljena igračica, na turnir je ušla kao 42. tenisačica svijeta. Dobro, Goran je još morao pribaviti i pozivnicu organizatora (bio je 125. na ATP listi), pa je njegov pothvat, recimo to tako, još veći i vjerojatno najveći, ali nakon njegove 2001., ovo je bilo najveće čudo u All England Clubu.

A i inače rijetko se događalo da najprestižniji Grand Slam turnir (i jedini na travi) osvoji nepostavljeni igrač ili igračica (s određivanjem nositelja krenulo se 1927. godine). Uspjelo je to samo njima troma. Osim Čehinji i Goranu, to je pošlo za rukom još samo Borisu Beckeru 1985. godine.

- Ne mogu vjerovati koliko sam daleko dogurala. U ovo vrijeme prošle sam godine imala velike probleme, a sada sam na vrhu. S obzirom na to da sam pobijedila, a i da sam se kladila sa svojim trenerom (Jan Mertl - op. a.), on će morati napraviti tetovažu - kazala je nakon pobjede nad Tunižankom Ons Jabeur (6:4, 6:4) 24-godišnja Vondroušova kojoj je to bio drugi finale na Grand Slam turnirima, 2019. je u Roland Garrosu poražena od Australke Barty.

Ima ona još uspjeha, osim Wimbledona, od turnira je osvojila i Biel 2017., ali ima i srebrnu medalju s posljednjih Olimpijskih igara u Tokiju. Najbolji plasman dosad bilo joj je 14. mjesto na WTA listi iz srpnja 2019., poslije je malo nazadovala (dijelom i zbog ozljeda), ali će nakon Wimbledona već biti u Top 10, preciznije bit će 10. tenisačica svijeta.

Marketa je inače iz Sokolova, grada u regiji Karlovy Vary (na zapadu Češke), ali od svoje 15. godine živi u Pragu gdje ima bolje uvjete za trening. Udata je od 2022., ali nema djece. Njezin otac David bio je rekreativni tenisač, a majka Jindriška vrhunska odbojkašica.

Drag nam je njezin uspjeh, ako ni zbog čega drugog zato što je na putu do naslova u trećem kolu pobijedila i našu Donnu Vekić (6:1, 7:5). Osječanka se može utješiti da je izgubila od najbolje na turniru, teoretski su se mogle sresti tek u finalu.

