Casillas planira u predsjedničke vode, najavio je kandidaturu

Bivši vratar španjolske reprezentacije, 38-godišnji Iker Casillas, najavio je u ponedjeljak kandidaturu za predsjednika Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) na izborima najavljenima za ovu godinu.

- Da, kandidirat ću se za predsjednika RFEF-a kada se raspišu izbori. Zajedno ćemo postaviti naš savez na razinu najboljeg nogometa na svijetu. Onog Španjolske - priopćio je Casillas preko Twittera.

Casillas je svoju namjeru obznanio prošli tjedan državnoj tajnici za sport Irene Lozano koja je predsjednica državnog tijela Visoko vijeće za sport (CSD) sa sjedištem u Madridu.

Iker Casillas živi u Portu te je htio provjeriti hoće li izbori za predsjednika saveza biti održani ranije nego je određeno pravilnikom. Izbori bi se trebali održati u drugoj polovici ove godine, nakon Olimpijskih igrara u Tokiju gdje će nastupiti mlada reprezentacija Španjolske.

No vodstvo saveza je zatražilo od CDS-a da se oni provedu u prvoj polovici godine prije Europskog prvenstva koje se održava od 12. lipnja do 12.srpnja.

Casillas se od kraja prošle godine spominje kao mogući protivnik aktualnog predsjednika, 42-godišnjeg Luisa Rubialesa. Bio je kapetan Španjolske, s kojom je osvojio Europsko prvenstvo 2008. i 2012. te Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Bio je i kapetan Real Madrida, u dresu "Kraljevskog kluba" je sakupio 725 utakmica, u ljeto 2015. godine prešao je u Porto.

No prava promjena u njegovoj karijeri nastupila 1. svibnja 2019., na praznik rada. Tog dana je doživio infarkt tijekom treninga s Portom od kuda je bio prevezen u hitnu službu lokalne gradske bolnice. Operiran je, a nakon što je otpušten iz bolnice više nije navlačio vratarske rukavice.

Nagađalo se da bi se možda i mogao vratiti nakon nekog vremena no do danas se to nije dogodilo. Zeleni travnjak zamijenio je uredom podno stadiona "Zmaja" u Portu.

Trenutno je menadžer Porta čiji je zadatak uspostavljati odnose između igrača, trenera i klupskih direktora. Nije isključeno da u budućnosti dobije i neku novu funkciju.

Aktualni predsjednik saveza Rubiales, rođen na Kanarskim otocima, došao je pak na funkciju 17. svibnja 2018. godine, zamijenivši 68-godišnjeg Ángela Villara optuženog za korupciju.