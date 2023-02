Čačić: Značajna tri boda. Uspjeli smo dominirati, Hajduk nam u prvom dijelu nije ušao u 16 metara

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pred 14.000 gledatelja u susretu 23. kola SuperSport HNL-a pobijedio Hajduk sa 4-0 pobjegavši najbližem pratitelju na čak 11 bodova prednosti. Bio je to treći prvenstveni ogled ove dvije momčadi u aktualnoj sezoni. Prvi je završio 4-1 pobjedom Dinama u Zagrebu, a drugi u Splitu rezultatom 1-1.

Ovoga puta plavi su slavili sa 4-0 ostvarivši najuvjerljviju pobjedu u derbiju od kolovoza 2016. kada su također slavili sa 4-0. Strijelci su bili Arijan Ademi (8), Martin Baturina (10) i Luka Ivanušec (38, 64). Trener Ante Čačić bio je naravno vrlo zadovoljan prezentacijom svojih igrača koji su praktički osigurali novi naslov prvaka, trenutno imaju čak 11 bodova viška u odnosu na prvog pratitelja Hajduka.

- Uspjeli smo dominirati i rano doći do dva gola koja su usmjerila igru, pao je elan kod Hajduka, ali to ne umanjuje našu dobru prezentaciju. Moji igrači su stajali jako blizu, bili su kompaktni. Ova tri boda su jako značajna jer je najbliži pratilac Hajduk sada jako udaljen, ali prvenstvo nije gotovo, bit ćemo ozbiljni u svim preostalim kolima, 39 bodova je još u igri. Za dva dana igramo s Lokomotivom i u Kupu isto želimo ići do kraja, nakon toga nam slijedi Osijek, nema vremena za slavlje - rekao je Čačić na početku.

- U prvom poluvremenu mislim da nam Hajduk nije ušao u 16 metara, dv udarca u okvir su imali tek krajem utakmice. Ivanušec se vraća u staru formu, siguran sam da će natjerati izbornika da razmišlja o njemu. Petković je poseban klasa, jako značajan u našoj igri, igrač koji spaja i preko kojeg kombinatorikom dolazimo naprijed, ja mu zamjeram što ne gleda prema golu, ali vjerujem da i u tom segmentu može postati bolji. Jedini način da se kvalitetno spremimo za Europu su trenizni i HNL utakmice kojima moramo pristupati maksimalno ozbiljno - zaključio je strateg plavih.