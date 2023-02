Čačić prokomentirao Oršićev povratak: Jako sam zadovoljan. Doveli smo igrače koje smo htjeli

Dinamo je upisao novu pobjedu, s 3:1 uspješan je bio na teškom gostovanju u Varaždinu u susretu koji u prvom dijelu nije puno toga ponudio, no zato je u nastavku bilo dobrog nogometa, akcija, pa i četiri pogotka.

Za Dinamo je ovo jako važna pobjeda jer u nedjelju mu slijedi veliki derbi s Hajdukom i plavi se mirni, s osjetnom bodovnom prednosti, mogu spremati za taj veliki sudar u kojem bi pobjedom možda stavili bar jednu ruku na naslov prvaka. Varaždin je pak zapao u manju rezultatsku krizu, ovo mu je treći poraz zaredom, prije je izgubio od Istre i Hajduka, a Varaždince sad čeka nimalo lagodno gostovanje kod Osijeka.

Debi Perkovića i Rukavine

Dinamov trener Ante Čačić prvi je put, nakon teške ozljede u kolovozu u Šibeniku, u kadru imao Boška Šutala. Stoper kojeg su plavi kupili za četiri milijuna eura bio je na klupi, a na njoj se našao i novi stoper plavih Mauro Perković koji je debitirao ulaskom u 79. minuti. Njima dvojici na početku su društvo, među ostalima, radili donedavno virozni Ademi i Petković, a nije konkurirao ozlijeđeni Bočkaj, a u zapisniku nije bilo ni Théophilea. No mjesto na klupi pronašli su mladi Jakov Gurlica i Gabrijel Rukavina (i on je dobio priliku od 88. minute).

Domaći trener Mario Kovačević nije mogao računati na kartonirane Elezija i Jelenića pa je u zadnjoj liniji igrao Lamine Ba, a u vezi Pilj.

Dinamo je dobro ušao u utakmicu, u početnim minutama napravio je pritisak kojeg se s vremenom Varaždin oslobodio. Zagrepčani su triput zaprijetili, dvaput je Mišić odigrao dubinske lopte, no Špikić nije uspio pogoditi iskosa kad je zaobišao Zeleniku, ubačaj Ristovskog napadači nisu uspjeli pospremiti, dok je Mišićev udarac otišao pored vratnice. Potom se probudio i domaćin, no Pilje je previše oklijevao s udarcem, a Brodić je tukao u vanjski dio mreže.

Čačić je morao povući prvi potez, u 30. minuti iz igre je morao ozlijeđeni Špikić, a na teren je ušao Menalo koji je u Splitu zaradio lakši potres mozga. U siromašnom prvom dijelu Dinamo je imao još dva solidna prodora, ali u sudačkoj nadoknadi Zagrepčane je spasio kapetan Livaković koji je obranio snažan volej Šege. Bio je to jedini udarac u okvir u cijelom prvom poluvremenu, dakle Dinamo nije u okvir Zelenikinih vrata uputio ni jedan jedini.

U nastavak je Čačić ušao s Petkovićem koji je donio puno živosti u igri Dinama, nisu se na njemu mogle vidjeti posljedice viroze, bio je vrlo razigran. Petković je odmah "skuhao" dvije prilike, ali Menalo i Baturina nisu bili uspješni u završnici. No uspio je Ivanušec u 49. minuti, nakon malo panike pred vratima Dinama i brze akcije, dugu loptu na njega odigrao je Ristovski, Luka je to lijepo primio i progurao loptu pored Zelenike koji je pritom dobio i udarac u glavu, no nakon intervencije liječnika Varaždina i Dinama vratar Varaždina se oporavio i ubrzo sjajno zaustavio udarac Ivanušeca.

Ivanušec nije slavio

U 66. minuti Dinamo je sve mogao riješiti, sam je prema vratima Varaždina krenuo Bruno Petković, pucao je prizemno, no Zelenika je sjajno reagirao. Blizu raspleta Zagrepčani su stigli u 73. minuti, Petković je efektno prošao rolanjem, Urata mu je izbio loptu, ali samo do Ivanušeca koji je to preciznim udarcem pospremio u mrežu za zasluženo 2:0 vodstvo Dinama. Nije slavio svoje pogotke jer je rodom iz Ljubeščice, a kao mlad igrao je u Varaždinu.

No nije tu bila zaključena utakmica jer je Varaždin u 80. minuti smanjio na 1:2, Brodić je lijepo dao Tekliću, a ovaj se odlično snašao i neobranjivo pogodio uz samu vratnicu. No samo šest minuta kasnije Dinamo je ponovno imao mir, Baturina je ukrao loptu, Petković odigrao na Ademija koji je ušao iz drugog plana i matirao Zeleniku za konačnu 3:1 pobjedu u jako dobrom drugom poluvremenu u kojem Dinamo nije imao udarac u okvir, a u nastavku ih je imao pet u okvir (od ukupno 11).

U svakom slučaju plavi s puno optimizma mogu gledati prema derbiju kad im u Maksimir dolazi Hajduk, sigurno ih veseli novo jako dobro izdanje Luke Ivanušeca i njegova dva pogotka, ali i raspoloženi Petković koji je još kako potreban plavima. No i ostali Čačićevi igrači u dobroj su formi, a jedino što može brinuti Čačića jest ozljeda Špikića koji je ponovno bio razigran do te ozljede. Tek treba vidjeti koliko je ozljeda teška i koliko neće biti igrača koji je trebao biti zamjena za Mislava Oršića.

- Ima puno utakmica do kraja, važno je osvajati bodove i na ovakvim utakmicama. Protiv Hajduka je veliki derbi, vječiti derbi, međutim, ne mislim da ćemo osigurati ni izgubiti prvo mjesto u toj utakmici. Ako budemo pravi, možemo očekivati dobar rezultat. Držim da smo u velikoj prednosti, imamo veliku bodovnu prednost i utakmicu manje - kazao je Ante Čačić zadovoljan izvedbom svoje momčadi u Varaždinu, a prokomentirao je i prijelaznik rok.

- Jako sam zadovoljan, doveli smo igrače koje smo željeli, i to ciljano na neke pozicije. Uostalom, ipak je to zimski prijelazni rok, kad se klubovi teško odriču igrača jer dolazi proljetni nastavak nadmetanja u kojem imaju svoje ciljeve. Ne idemo na promenadu u svlačionici, već nastojimo gledati u svoju školu, na koje igrače možemo računati. Imamo dovoljno vremena do ljeta, gledamo dosta igrača. Oršićev povratak? To sam negdje pročitao i mogu reći da to nije realno - rekao je i zaključio:

- Ja sam uvjeren da će Oršić kroz ovo proljeće pokazati zašto ga je Southampton kupio. Došao je ondje bez priprema u momčad koja je u natjecateljskom ritmu. Poznavajući Oršića, mogu reći da će svojom kvalitetom i pokazati zbog čega su ga Englezi kupili i da će iskoristiti svoju priliku.

Standings provided by Sofascore