Čačić otkrio koji su ciljevi s Dinamom: Ponosan sam i sretan zbog titule, moramo imati pobjednički gard

Dinamo ima novog trenera, nakon dugog nagađanja o tome tko će preuzeti plave nakon što je sezonu s naslovom prvaka zaključio privremeni trener Ante Čačić, odlučeno je da upravo Čačić nastavi rad s plavima.

- Dinamo i Ante Čačić dogovorili su nastavak suradnje u novoj sezoni te će tako trener Čačić i dalje voditi plave kao glavni trener prve momčadi. Suradnja je dogovorena na godinu dana, uz mogućnost produljenja na još jednu godinu - priopćili su iz Dinama, a oglasio se i stari-novi trener:

Vjerujem u uspješnu godinu

- Iznimna mi je čast, veselje i zadovoljstvo zbog dogovora koji je postignut. Još jednom bih želio istaknuti da sam posebno sretan i ponosan zbog osvojenog naslova prvaka Hrvatske u nedavno završenoj sezoni. Navijači su nam bili posebna snaga u ovom prvenstvu i nadam se da će nam ponovno dati bezuvjetnu podršku u svemu što je pred nama. Želimo nastaviti u istom smjeru. Dinamo je iznimno kvalitetan, ima jako dobar igrački kadar, i vjerujem u još jednu uspješnu sezonu na domaćem i europskom planu. Dinamov gard je uvijek bio i mora biti pobjednički i to je ono čemu ćemo svi zajedno težiti u novim izazovima pred nama - rekao je Ante Čačić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Nakon posljednjeg sučeva zvižduka uslijedilo je veliko slavlje

Tako su završila nagađanja oko novog stratega plavih iako je nejasno zbog čega su u Maksimiru tako dugo čekali. Spomenimo da je u jednom trenutku "siguran" bio Sergej Jakirović, pa je to postao Goran Tomić. Onda se pojavilo ime Darka Milaniča, slovenskog trenera koji je bio i na slavljeničkoj utakmici Dinama i Hajduka. Činilo se sve da će Tomić dobiti kormilo plavog broda čim je jučer i službeno sporazumno raskinuo ugovor s Rijekom i postao slobodan, ali koliko znamo, s njim nije bilo konkretnijih razgovora.

No, u Dinamu su se odlučili za Čačića, za kojeg su mahom bili i igrači, svidio im se način na koji ih je vodio u tih pet kola završnice prvenstva, njegova priča, pristup. Iako igrači nisu ti koji će odlučivati, nisu ni nevažni, pa je očito i to bio veliki adut Ante Čačića. A to što prije nisu odlučili moglo bi značiti da je bilo različitih mišljenja kod onih koji odlučuju o tom izboru. Jer, kako drukčije protumačiti to čekanje s Čačićem.

Njegov odabir je logično rješenje, pokazao je u pet utakmica u kojima je privremeno vodio plave da i dalje zna svoj posao, a u njemu se odavno dokazao u svim ligama, brojnim klubovima, a i u Dinamu prije deset godina kada je suvereno osvojio naslov prvaka, te u reprezentaciji koju je odveo na Europsko prvenstvo i sa svojim izabranicima igrao lijepo i atraktivno. A to je ono što u Dinamu žele, uz, podrazumijeva se, osvajanje trofeja i ulazak u europske nogometne skupine, Ligu prvaka ili najmanje Europsku ligu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Pogledajte kako je to izgledalo

Čačić će dobiti i pojačanja, za Josipa Drmića se već dulje zna da dolazi u Dinamo, 30. lipnja istječe mu posudba u Rijeci kao i ugovor s Norwichem i dolazi kao slbodan igrač, jedino je upitno hoće li potpisati odmah uz dogovor Dinama, Rijeke i Norwicha ili će morati čekati taj 30. lipnja. A trebao bi doći i Robert Ljubičić iz bečkog Rapida.

Plavi će pripreme započeti 13. lipnja, dan prije ili dan kasnije od toga, ali Čačić će odmah imati puno posla. Dinamo ima mnogo igrača, pa treba vidjeti koga Čačić želi zadržati, tko će u koji klub na posudbu, tko će s Damirom Krznarom krenuti u Drugu ligu i zaprešićki Inter, bude li ta suradnja dvaju klubova dogovorena. A tek treba vidjeti što će se događati u prijelaznom roku, hoće li Čačić ostati bez pokojeg stožernog igrača dođe li prava ponuda.

Tomić otišao iz Rijeke

Spomenuli smo da je Goran Tomić jučer napustio Rijeku.

- Želim istaknuti da je do dogovora došlo na moju inicijativu i hvala Rijeci što mi je izišla ususret. Želim zahvaliti svima u klubu. Hvala stručnom stožeru s kojim sam svakodnevno radio, igračima na odličnim igrama i siguran sam da smo u svakom trenutku davali maksimum. Rijeka će mi uvijek ostati u lijepom sjećanju kao predivan dio karijere. Na kraju hvala i svim navijačima na podršci - rekao je Tomić na rastanku i otišao na odmor, a očekuje se da će momčad s Rujevice preuzeti Dragan Tadić koji je bio na posudbi u Hrvatskom dragovoljcu i dobro radio s mladim igračima Rijeke koji su u tom klubu bili s njim.