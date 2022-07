Čačić: Drmić i Petković solidno izgledaju, ali Lovre Kalinić najzaslužniji je što je utakmica otišla do penala

Nogometaši Dinama osvojili su hrvatski Superkup nakon što su u zagrebačkom Maksimiru boljim izvođenjem jedanaesteraca svladali Hajduk s 4-1.U regularnom dijelu nije bilo golova.

Dinamu je ovo sedmi osvojeni Superkup, dok je Hajduk ostao na četiri trofeja. Nakon utakmice oglasio se i zadovoljni trener Ante Čačić koji je s klubom prije manje od dva mjeseca osvojio ligu da bi zatim dobio produženje ugovora, a sada osvojio i Superkup:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Dominik Livakovic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Moram zahvaliti našim navijačima, bio je prekrasan dekor, a čestitam i igračima. Mislim da se odigrala jedna dobra, sadržajna i gledljiva utakmica. Mislim da smo bili podjednaki, Petković je čak imao neke prilike, ali Lovre Kalinić najzaslužniji je što je utakmica otišla do penala”, započeo je trener Dinama Ante Čačić pa nastavio:

- Ove utakmice još uvijek služe da dobijemo uvid u igrače koji su u rosteru, da dobijem uvid u to kako možemo funkcionirati. Sasvim solidno je izgledalo ovo s Drmićem i Petkovićem, ali bit će tu još dosta posla, konkurencija je na svakoj poziciji jaka.-

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Lovre Kalinic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

- Mi imamo puno utakmica koje slijede, bit će to ritam srijeda-nedjelja. Plasman u Europu nam je najvažniji, to hrani, to je kisik Dinamu i svim hrvatskim klubovima. Nadam se da će i ostali učiniti sve da se domognemo skupina, to bi bila velika stvar za hrvatsku ligu. Moramo se prešaltati, ostaviti ovo iza sebe i okrenuti se utakmici s Lokomotivom - poručio je Čačić.