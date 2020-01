Brutalno tukao bivšeg košarkaša koji je nekada igrao s velikim LeBronom

Nekadašnji NBA košarkaš Delonte West dotaknuo je dno. Ostao je bez svega što je stekao tijekom karijere i danas živi kao beskućnik.

U ponedjeljak je na Twitteru objavljen video u kojem se jedna osoba fizički iživljavala na Westu koji je bespomoćno ležao na cesti.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6