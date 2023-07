Bruno Marić o isključenju trenera Hajduka: Ponašanje koje diskreditira sliku nogometa

Nogometaši Dinama po osmi put su osvojili trofej hrvatskog Superkupa, aktualni prvak svladao je na domaćem terenu pobjednika Kupa Hajduk s minimalnih 1-0 (0-0).

Osim odlučujućeg pogotka Martina Baturine u 52. minuti, još je jedan trenutak privukao pažnju. Trener Hajduka Ivan Leko je zbog prigovora, psovanja i ulaženja u teren krajem prvog poluvremena isključen iz utakmice i udaljen s terena. Sudac Dario Bel u zapisniku je naveo da ga je isključio zbog psovki, a da su se psovke i napadi nastavili i u tunelu nakon kraja poluvremena.

- Živcira me kad netko glumi frajera, a on je glumio frajera. Za to se ne daje crveni karton, ali on je to dao. Sada me čeka kazna, vjerojatno će biti 10 utakmica suspenzije - sarkastično je rekao Leko.

Šef komisije hrvatskih nogometnih sudaca Bruno Marić smatra da je isključenje Ivana Leke bilo po pravilima i opravdano.

- U incidentu koji se dogodio u 45.+1 minuti sudac je donio ispravnu odluku i dosudio neosporni prekršaj te korigirao pogrešnu odluku prvog pomoćnog suca. Reakcija trenera gostiju iz tehničkog prostora bila je kontinuirano nesportska, neprimjerena i jasno diskreditira i potkopava autoritet sudaca - rekao je Marić i dodao:

- Nakon izrečene opomene trener je kontinuirano nastavio s nesportskim ponašanjem koje diskreditira sliku utakmice i nogometa. Sudac je sukladno posljednjim smjernicama Uefe neodgovorno ponašanje ispravno sankcionirao isključenjem. Odlični trener Ivan Leko, nažalost, danas je pogriješio - zaključio je Marić.