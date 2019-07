Brleković izgubio spor sa Šukerom, zbog ove izjave mu prijeti zatvor

Nakon četiri godine u ponedjeljajk je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno okončan spor koji je Davor Šuker, predsjednik HNS-a, pokrenuo protiv Ivana Brlekovića, bivšeg dopredsjednika HNS-a. Šukeru su bile sporne neke tvrdnje koje je Brleković izrekao 2014. u intervjuu koji je dao Večernjem listu, pa ga je godinu poslije tužio.

Može ići i u zatvor

Prema nepravomoćnoj presudi, Brleković mora Šukeru platiti 3850 kuna kazne (35 dnevnih dohodaka) te sudske troškove i troškove Šukerova odvjetnika. Ako tu novčanu kaznu ne plati, Brlekoviću prijeti i bezuvjetna zatvorska kazna.

Osim izrečene novčane kazne, sud je odredio i da se presuda mora objaviti na mrežnim stranicama Večernjeg lista. Prema navodima Šukerove tužbe, sporne su bile Brlekovićeve tvrdnje, odnosno rečenica da je “čuo kako je iz računovodstva HNS-a došla informacija da je Šuker za posljednjega boravka u Americi spiskao između 200.000 i 300.000 kuna na kartici HNS-a”.

Na objavi presude nisu se pojavili ni Brleković ni Šuker, a sutkinja Dubravka Čošić u obrazloženju presude navela je da Brlekovićeva tvrdnja o tome da je Šuker “spiskao” novac nije vrijednosni sud već kleveta.

– Tijekom postupka ustanovljeno je da je i Krleža koristio pojam “spiskao” u svojim umjetničkim djelima, ali sud se nije upuštao u karakter umjetničkog djela jer je riječ o intervjuu. Način na koji je to Brleković rekao predstavlja klevetu Davora Šukera.

Tim više jer podaci koji su dostavljeni iz dviju banaka ne potkrepljuju ničim Brlekovićeve tvrdnje. Činjenica da je netko drugi koristio te tvrdnje i riječ “spiskao” za okrivljenog nije opravdanje – rekla je sutkinja Čošić.

Ima pravo žalbe

Nezadovoljna strana ima pravo žalbe, pa se može pretpostaviti da će se Brleković žaliti. Tijekom postupka, njegova obrana tvrdila je da Šuker nikada nije demantirao navode da je potrošio novac.

Ukazivali su i na to da te tvrdnje nije prvi izrekao Brleković, već su one, kako su kazali, otprije kolale u medijskom prostoru. Tvrdili su i da Brlekovićevi navodi “kako bi HNS bolje funkcionirao bez Šukera jer nije ništa napravio nego samo trošio novac”, nisu kleveta već vrijednosni sud, no sud im nije dao za pravo.