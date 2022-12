Brazilac se potpuno oporavio uoči Hrvatske pa poručio: Navijači nas kritiziraju iz ljubavi

Branič brazilske reprezentacije Danilo (31) posve se oporavio i u petak bi trebao nastupiti za Selecao u četvrtfinalnom susretu Svjetskog prvenstva u Dohi protiv Hrvatske. Danilo, koji je od 2015. do 2017. dijelio svlačionicu Real Madrida s Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem, bio je u udarnoj postavi u prvoj utakmici sa Srbijom (2-0), potom je zbog ozljede zgloba propustio susrete sa Švicarskom (1-0) i Kamerunom (0-1), da bi u osmini finala protiv Koreje odigrao 72 minute.

- Važno je proći u iduću fazu, hrvatska reprezentacija ima odličnu ekipu i igrače kao što su Luka Modrić, Ivan Perišić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović. Oni su navikli igrati važne utakmice. Bit će na maksimalnoj razini, znamo protiv koga ćemo igrati, ali moramo se fokusirati na naše igre - kazao je na novinarskoj konferenciji u glavnom press centru bivši igrač Americe Mineiro, Santosa, Porta, Real Madrida, Manchester Cityja, a od 2019. Juventusa.

Brazilcima je sreću protiv Hrvatske poželio legendarni brazilski napadač Ronaldo.

- Važno je imati potporu Ronalda, imamo najbolje sjećanja iz 2002. kada je zabio u finalu. Ja sam bio na ulici, slavio sam naslov. Obožavao sam njega i njegovu igru. Od njega možemo samo učiti - kazao je.

Danilo je naglasio kako je spreman igrati na bilo kojoj poziciji.

- Trebamo pričekati današnji trening i vidjeti ako se Alex Sandro osjeća. Što se mene tiče, oporavio sam se, spreman sam i svejedno je gdje ću igrati. Mogu igrati na različitim pozicijama.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Cameroon v Brazil - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 2, 2022 Brazil's Neymar and Danilo speaking before the match REUTERS/Benoit Tessier Photo: BENOIT TESSIER/REUTERS

Brazil je do sada igrao sa četiri različite formacije, a momčad se stalno mijenjala. No, Danilo smatra kako je jedan od razloga uspjeha brazilske vrste što igrači mogu igrati na više pozicija.

- Što se tiče formacija, to je pitanje za izbornika, ali nije bitno tko će igrati. Svi imamo isti cilj. Svi smo sposobni igrati na više pozicija, Imali smo desetak dana kako bi se taktički pripremili, iskusna smo momčad.

Osvrnuo se i na kritike koje dobivao za svoje nastupe.

- Tijekom godina bilo je kritika, shvatio sam što navijači žele od mene. Shvatio sam na što se odnose te kritike. Prilagođavao sam se različitim trenerima i izbornicima, ali radio sam na sebi. I dalje radim na poboljšanju svojih kapaciteta. Navijači nas kritiziraju iz ljubavi i to treba tako shvatiti. To je važno, bio sam često meta napada javnosti, novinari su me često kritizirali - istaknuo je na koncu.

