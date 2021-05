Bralić: Imali smo najbolju kontru u kvalifikacijama, tako želimo i na EP-u

Košarkašice Hrvatske okupile su se jučer u Zagrebu odakle su otišle u Sveti Martin na Muri gdje će se pripremati za Europsko prvenstvo koje 17. lipnja počinje u Francuskoj i Španjolskoj. Naša reprezentacija igrat će prvi krug u Strasbourgu, a u skupini smo s Francuskom, Rusijom i Češkom. Prve tri reprezentacije iz skupine će u drugi krug koji će se igrati u Valenciji.

– Na pripreme za Europsko prvenstvo krenuli smo s 15 igračica. Ivana Dojkić će se zbog manjih zdravstvenih problema priključiti u Poreču, dok Marija Režan mora odraditi 14 dana terapija za koljeno i, ako sve bude u redu, priključit će se u drugoj fazi priprema u Splitu. Od pozvanih igračica otkazale su Nika Mühl zbog obaveza u NCAA ligi i Ružica Džankić zbog problema s leđima. Umjesto nje priliku će dobiti Lea Hajdin koja je sličan tip igračice – visoko krilo odličnog šuta za tricu, a od novih cura tu je i Matea Tadić koja se nametnula dobrim igrama u viceprvaku Slovačke. Ostale cure već su participirale u kvalifikacijskim utakmicama i ljetnim pripremama u posljednje dvije godine. Nadam da će sve djevojke biti zdrave, bez problema s koronavirusom, jer nas čeka dosta testiranja, te da ćemo moći igrati u najboljem sastavu – rekao je Stipe Bralić, izbornik košarkašica.

Na izbornikovu popisu za Europsko prvenstvo su sljedeće igračice: Marija Režan, Ivana Dojkić, Lea Miletić, Ana-Marija Begić, Nina Premasunac, Ivana Tikvić, Andrijana Cvitković, Ana Petrak, Matea Tadić, Anđela Marić, Karla Erjavec, Ivana Ujević, Mia Mašić, Klaudia Periša, Iva Slonjšak, Josipa Šilov i Lea Hajdin. Pripreme će trajati nešto više od mjesec dana, na rasporedu je nekoliko prijateljskih utakmica.

– Pripreme su optimalno posložene, odigrat ćemo sedam prijateljskih utakmica, a zbog još uvijek složene situacije u vezi korone odustali smo od turnira izvan Hrvatske. Bitno je da odemo maksimalno spremni u Francusku jer imamo vrlo zahtjevnu skupinu protiv reprezentacija Francuske, Rusije i Češke koje nismo pobijedili nijednom u službenim utakmicama od osamostaljenja države. Samim time izazov je veći, a naravno, želja i cilj je prolazak skupine i ulazak u drugi krug gdje je sve moguće – istaknuo je Bralić.

Košarkašice će ostati u Svetom Martinu do 19. svibnja kada se sele u Poreč gdje ostaju do 31. svibnja. U Poreču ćemo odigrati četiri pripreme utakmice, dvije s Crnom Gorom i dvije s Bosnom i Hercegovinom. Nakon Poreča košarkašice će dobiti tri dana slobodno, a treći dio priprema održat će se u Splitu, od 2. do 7. lipnja. U Splitu će Hrvatska odigrati nove tri utakmice, dvije s Grčkom i jednu sa Slovačkom. Završen pripreme održat će se u Velikoj Gorici od 7. do 14. lipnja. Posljednju provjeru uoči odlaska na Europsko prvenstvo košarkašice Hrvatske imat će 11. lipnja protiv Poljske.

– Od svih sudionica kvalifikacija postigli smo daleko najviše koševa iz kontranapada i to jasno govori na koji se način želimo pripremiti i igrati, a imamo dosta vremena i dobre uvjete da dođemo do željene razine koja traži visok nivo natjecanja na Europskom prvenstvu – zaključio je Stipe Bralić.

Hrvatskoj će ovo biti sedmi nastup na europskim prvenstvima. Prvi smo put nastupili 1995. godine u Brnu kada smo osvojili osmo mjesto. U četvrtfinalu nas je zaustavila Rusija (71:82), a bila je to sjajna generacija u kojoj su igrale Linda Antić, Slavica Pretreger, Koraljka Hlede, Vedrana Grgin, Danira Bilić. Žana Lelas, Mirjana Tabak, Vanda Baranović, Korana Longin, Sonja Kireta... Nakon što smo propustili EP 1997., na EP-u 1999. u Poljskoj opet smo bili osmi. Ovoga puta nas je u četvrtfinalu zaustavila Poljska (51:72).

Potom nas na Euru nije bilo osam godina. Na EP-u 2007. u Italiji bili smo pretposljednji, osvojili smo 13. mjesto. Unatoč tome što smo bili prvi po broju izgubljenim loptama nakon prvog kruga, Anđa Jelavić bila je prva po osvojenim loptama, Sandra Mandir druga po asistencijama, a Sonja Kireta četvrta po blokadama.

Četvrti nastup na EP-u bio je najbolji do sada. U Poljskoj smo 2011. osvojili peto mjesto, a na putu do polufinala zaustavila nas je Češka (63:79). Dvije godine kasnije u Francuskoj smo 11., pa u Mađarskoj i Rumunjskoj 12. 2015. godine. Na posljednja dva EP-a 2017. i 2019. nismo igrali.