Boston u drami sedme utakmice uspio pobijediti Miami i ući u veliko finale

Košarkaši Bostona plasirali su se u veliko finale NBA lige nakon što su u odlučujućoj, sedmoj utakmici finala Istočne konferencije svladali u gostima Miami 100:96 i dobili seriju s 4-3.

Nakon što je propustio prvu priliku na svom terenu, Boston je iskoristio drugu meč loptu i plasirao se u finale NBA lige gdje će se s Golden Stateom boriti za naslov prvaka. Bostonu je ovo bila prva gostujuća pobjeda u odlučujućoj sedmoj utakmici doigravanja od 1974. godine, kada je momčad slavila protiv Milwaukeeja.

Jason Tatum predvodio je Celticse do pobjede s 26 koševa, deset skokova i šest asistencija, dok su Jalen Brown i Marcus Smart postigli po dva koša manje. U redovima Miamija najbolji je bio Jimmy Butler s 35 koševa, a najbolje su ga pratili Bem Adebayo s 25 i Kyle Laurie s 15 poena.

- Ovo je nevjerojatno. Napokon smo pobijedili urok - rekao je Smart, a Brown je dodao da su uspješno prošli test sa suigračima:

- Danas smo kao tim imali najveći test. Ne samo najveći ove sezone, već u našim karijerama. Uspjeli smo.

Boston je početkom druge četvrtine imao prednost od 17 koševa (34:17), Miami je početkom treće dionice došao na samo minus četiri (55:51), no Celticsi su odbili taj napad domaćih i održali vodstvo do kraja utakmice.

Na ulasku u posljednju minutu utakmice Miami je serijom 9:0 (98:96) stigao na samo dva poena zaostatka, nakon čega je Butler promašio tricu za vodstvo domaćih 16 sekundi prije kraja. Smart je tada bio siguran s linije slobodnih bacanja čime je stavljena točka na ovu seriju.

- Ovo su stvarno teški trenuci na koje se ne možeš pripremiti. Imam knedlu u želucu. Najgora stvar na svijetu je otići u svlačionicu nakon ovakve utakmice i suočiti se s dečkima - rekao je domaći trener Erik Spoelstra.

Prva utakmica velikog finala NBA lige između Bostona i Golden Statea igra se u noći između četvrtka i petka, a domaćini će biti Warriorsi.