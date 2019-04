Borussija Dortmund pobijedila Mainz i vratila se na prvo mjesto

Nastavlja se neizvjesna utrka Bayerna i Borussije Dortmund za naslov prvaka. U susretu 29. kola njemačkog prvenstva Borussija je pobijedila Mainz s 2-1 i vratila se na vrh ljestvice s dva boda više pod bavarskog sastava.

Borussija je već nakon 25 minuta vodila s 2-0, ali je u završnici susreta grčevito spašavala pobjedu.

Domaćin je poveo u 17. minuti golom Jadona Sancha, a isti je igrač sedam minuta kasnije zabio i za 2-0. Sve do same završnice Borussija je sigurno držala vodstvo, no Robin Quiason je u 83. minuti smanjio vrativši neizvjesnost u susret. U posljednjim minutama gosti su pokušali izjednačiti, ali se Borussija obranila.

U ranije odigranim susretima RB Leipzig i Borussija Mönchengladbach su ostvarili važne pobjede u borbi za pozicije koje osiguravaju plasman u Ligu prvaka.

RB Leipzig je na svom travnjaku pobijedio Wolfsburg s 2-0, dok je Borussija na gostovanju porazila Hannover s 1-0.

Leipzig je gotovo rutinski stigao do pobjede protiv Wolfsburga, a oba gola domaćin je zabio u prvom poluvremenu, a strijelci su bili Kevin Kampl (16) i Timo Werner (28). Josip Brekalo nije nastupio za goste.

Borussia M'gladbach je stigao do pobjede golom Raffaela u 54. minuti.

Identičnim rezultatom je Bayer Leverkusen na gostovanju porazio Stuttgart, a pogodak odluke zabio je Havertz iz jedanaesterca u 64. minuti. Domaćin je u sudačkoj nadoknadi ostao s igračem manje nakon što je isključen Santiago Ascacibar.

Tin Jedvaj nije nastupio za goste, baš kao niti Borna Sosa za Stuttgart koji je nakon ovog poraza u sve težoj poziciji.

Borussija se vratila na vrh sa 66 bodova, Bayern je drugi s dva boda manje, ali i utakmicom manje. Momčad Nike Kovača u nedjelju gostuje kod Fortune. Leipzig je treći s 58 bodova. Eintracht ima 52 i utakmicu manje, dok je Borussija M'gladbach na petom mjestu s 51 bodom.

