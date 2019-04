Borkinja isprebijala seksualnog manijaka koji je masturbirao ispred djevojčice

Joyce Vieira, 27-godišnja brazilska MMA borkinja, vlasnica crnog pojasa u džiju-džicuu i vrsan poznavaoc tajlanskoga boksa, prebila je prije desetak dana neimenovanoga muškarca koji je stajao na plaži Cabo Frio i masturbirao dok su ona i njezina kolegica pozirale ispred fotoaparata.

Djevojka poznata i pod nadimkom Princeza Fiona izjavila je u razgovoru za brazilske medije da je muškarca najprije upozorila da to prestane činiti, pa priznala da je izgubila kontrolu nad sobom kada je on to odbio i k tome joj dobacio seksistički komentar.

Muškarac je udarila, međutim kada joj je uzvratio, do kraja joj se smračilo i pošteno ga je namlatila. Seksualni manijak se potom dao u bijeg, a Vieira je od ostalih slučajnih prolaznica čula da je masturbitrao i ispred njih, kao i ispred jedne 12-godišnje djevojčice.

Vieria se potom zaputila u policiju kako bi prijavila što se dogodilo i predala fotografije muškarca, a vlasti su u međuvremenu potvrdile da je prepoznat i priveden na obavijesni razgovor. Nažalost, vrlo brzo je pušten na slobodu, a protiv njega je podignuta prijava zbog spolnog uznemiravanja na javnom mjestu.

- Nažalost, posljednjih mi se dana javilo puno žena koje su mi kazale da su se našle u sličnim situacijama i da su se bojale prijaviti svoje zlostavljače. Kazne moraju biti mnogo oštrije, mnoge su sve prešutjele iz straha jer su znale da će ti isti ljudi uskoro ponovo šetati ulicama - kazala je u razgovoru za lokalne medije Vieira.