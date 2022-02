Tin Srbić kreće u nove izazove: Borim se da si objasnim kako sam na početku

Već je prošlo šest i pol mjeseca od osvajanja srebrne medalje u finalu vježbe na preči Tina Srbića na Olimpijskim igrama u Tokiju, a nova sezona puna izazova već je pred vratima. Naime, u utorak naši gimnastičari putuju na prvi ovosezonski Svjetski kup. Tina smo zatekli, a gdje drugdje, nego u dvorani SC Lučko gdje je uvježbavao nove elemente, ali i potpuno novu vježbu s kojom će pokušati do medalja na Europskom i Svjetskom prvenstvu ove godine.

Uveo sam Kolmana i Kovača

- Ovo mi je jedna od dužih stanki od natjecanja u posljednje vrijeme. No, stanka je nekako i očekivana jer sam se nakon Olimpijskih igara ipak trebao dobro odmoriti. No, odmor nije puno trajao jer zbog novog pravilnika morao sam što ranije početi slagati novu vježbu i utrenirati je što bolje mogu. Htio sam novu vježbu predstaviti odmah na prvom Svjetskom kupu u Cottbusu i mislim da sam uspio jednim djelom u toj namjeri. Čak je trenutačno vježba složena bolje nego što sam očekivao u ovom dijelu sezone. Tako da ću u Cottbusu i Dohi ići s jednom lakšom vježbom u koju sam ubacio dva nova elementa. Jedva čekam natjecanja jer želim što prije uhvatiti natjecateljsku formu – istaknuo je Srbić.

Foto: Daniel Lea August 03, 2021: Tin Srbic (119) celebrates after his Silver Medal winning horizontal bar performance of Croatia during the Tokyo 2020 Olympic Games Artistic Gymnastics Apparatus Final at the Ariake Gymnastics Centre in Tokyo, Japan. Daniel Lea/CSM} Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Koliko treba vremena da do savršenstva dovedete ovu novu vježbu?

- Mogu reći ovako – za vježbu s kojom sam osvojio srebro u Tokiju trebalo mi je gotovo četiri godine da je usavršim. Počeo sam je trenirati negdje krajem 2017. godine. Ako ćemo tako gledati, onda bi ova nova vježba bila savršena na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Nadalje, elemente koje sam izveo u Tokiju počeo sam vježbati s 12-13 godina. Ove nove elemente počinjem vježbati znatno stariji. No, neke od tih novih elemenata trenirao sam još 2015. godine jer sam nekako naslućivao da bi moglo doći do promjene pravilnika Svjetskog gimnastičkog saveza. Da bi ti elementi bili super, da bi postali automatski, treba jako puno treniranja, jako puno izvođenja tih elemenata. U novom trenutku sam zadovoljan kako izvodim najteže elemente nove vježbe – priča Srbić.

Koji su to novi, teški elementi?

- To su elementi Kolman i Kovač. To su elementi koje nikad nisam izveo na natjecanju. To su elementi leta iznad preče. Mislio sam da će mi ići puno teže, ali evo, ponavljam, zadovoljan sam kako sam ih trenutačno utrenirao.

Različita raspoloženja

Kakva je konkurencija na prva dva Svjetska kupa?

- Uvijek pogledam prije natjecanja tko sve nastupa. Mogu samo reći da će konkurencija biti jaka. Dolazi nekoliko finalista iz Tokija i znam da su njihove vježbe trenutačno bolje utrenirane nego moja. Zato ne mislim da sam favorit za postolje, ali znam da ću se "potući" s njima za što bolji plasman – istaknuo je Srbić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 03.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Hrvatski gimnasticar Tin Srbic u finalu prece na Olimpijskim igrama."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo je da ste u Cottbusu prvi put izborili finale na jednom Svjetskom kupu?

- Istina, ali bolje da ne pričam kako sam prošao u finalu, ha ha. Meni je Cottbus drag i po tome što je bio domaćin kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre i Cottbus je sada prvi turnir u mom novom ciklusu. Trenutačno sam u raspoloženju da jedan dan jedva čekam da nastupim, a drugi dan se zapitam – pa kako ću ja to, imam novu vježbu, kako će sve to ispasti prvi put. Prolazi mi svašta kroz glavu, ali bit će sve u redu.

Kakav je osjećaj kada na natjecanja dolazite kao olimpijski doprvak?

- Pa dobro, već sam ja dugo u svjetskom vrhu, prije olimpijske medalje bio sam i svjetski prvak i doprvak. To je nešto što me ne bi trebalo zamarati, ali me zamara jer uvijek želim biti najbolji. Kad već idem na natjecanje, ne želim tamo doći da budem polovičan. I tu dolazi borbe sa samim sobom jer si moram objasniti da sad krećem iz nekog početka i može se dogoditi da slabije odvježbam, da dobijem niže ocjene. Ali, sve je to normalno – zaključio je Tin Srbić.