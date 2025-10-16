Blanka Vlašić očitala lekciju mladima: 'Oni danas žele samo jedno, a mene je neuspjeh više izgradio'

Blanka Vlašić, jedna od naših najuspješnijih atletičarki gostovala je danas u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' na HRT-u. Blanka je pričala o raznim temama, uspjehu u sportu, životu nakon karijere, razvoju karaktera...

- Karijera je završila, ali zna svaki sportaš da tu se ne nestaje. Sve ono što ti je sport dao, imaš potrebu unijeti u buduće generacije, ne samo svojoj djeci, već i u svom gradu i svojoj državi, rekla je Vlašić na početku razgovora.

Predsjednica je svog matičnog atletskog kluba ASK u Splitu i suosnivačica digitalne platforme MVP, koja, kako je pojasnila, „objedinjuje sportski sadržaj za djecu na jednom mjestu i olakšava roditeljima pronalazak pravog sporta za svoje dijete“.

Vlašić smatra da djeca trebaju istraživati različite sportove prije nego pronađu onaj u kojem se osjećaju ispunjeno.

- Da bi dijete ostalo u sportu, mora pronaći ono nešto. Ne mora nam biti u sportu cilj da osvajamo medalje i uspjehe, mada je to dio svega, ali najvažnije je da što više djece ostane u sportu“, istaknula je.

Govoreći o neuspjehu, Vlašić je poručila kako ga ne treba doživljavati kao kraj, već kao priliku za rast.

- Neuspjeh je dio puta, bilo sportskog, poslovnog ili životnog. Svaki neuspjeh mene je izgradio puno više nego bilo koji uspjeh. Za svaki neuspjeh treba zapravo cijeniti, naravno oplakati ga, ali i prepoznati kao poticaj za iskorak“, kazala je.

Dodala je da „jedan zdravi nivo frustracije može biti dobar“, jer upravo iz takvih trenutaka često proizlazi želja za napretkom i otkrivanjem vlastitih granica.

"Biti individualni sportaš je usamljeno, a za mene je uspjeh osobna svrha"

Osvrnula se i na svoj poznati pobjednički ples nakon preskočene visine, koji je postao njezin zaštitni znak.

- Ljudi moraju znati da ja apsolutno nikad nisam planirala ni jedan korak. To je spontano došlo. Prvi put se dogodilo u Rimu, pa onda u Osaki na svjetskom prvenstvu. Nisam to vježbala u ogledalu – jednostavno sam tako osjećala. To je bio moj način da se povežem s publikom, jer biti individualni sportaš je poprilično usamljeno. Našla sam način da kažem publici – ovako se osjećam, idemo zajedno proživjeti taj trenutak, ispričala je Vlašić.

Najavila je i konferenciju Sport Innovest 2025., koju organizira zajedno s Ivanom Brkljačić i partnerima, a koja će, kako je rekla, „spojiti sport, tehnologiju, znanost i poslovanje“ te pomoći klubovima da se bolje snađu u suvremenom okruženju.

- Biti sportski klub danas je vrlo zahtjevno. Moramo se brinuti o kvaliteti trenera, financijama i održivosti. Zato želimo okupiti vodeće stručnjake i ponuditi nova rješenja za poslovanje klubova“, naglasila je.

Govoreći o mladima i današnjem poimanju uspjeha, Vlašić je poručila da istinska motivacija ne proizlazi iz želje za slavom ili novcem.

- Danas mladi žele uspjeh i slavu, ali za mene uspjeh treba biti osobna svrha. Kad pronađeš svoju strast i svrhu, pojavit će se i glad za uspjehom. Sve drugo – slava, novac – samo su posljedice rada i ljubavi prema onome što radiš, zaključila je Blanka Vlašić.