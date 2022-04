Bjelicu raduje što ga se dotaknuo i Slaven Bilić: Bez problema ćemo sezonu izgurati do kraja

Nešto više od mjesec dana ostalo je do kraja prvenstva, a Osijek se nalazi u vrlo dobroj situaciji. Naime, klub s Drave šest kola prije kraja puše za vrat Dinamu te ga mnogi vide kao jedinog pravog konkurenta maksimirskoj družini. Euforija je, jasno, zahvatila Slavoniju, navijači se nadaju da bi se moglo doći do povijesnog naslova. U takvom ozračju Bjeličine trupe dočekuju Hrvatski dragovoljac, momčad s dna ljestvice, koja će, izgledno je, na kraju sezone pasti u niži rang.

– Osjećamo to sjajno ozračje, osjeti se u gradu naboj i želja da uspijemo u svojim nakanama. Želimo gledati samo prvu sljedeću utakmicu. Doći ćemo i do te utakmice u Zagrebu protiv Dinama, koja će nam biti jako bitna, ali sada se treba usredotočiti na Dragovoljac. Sretni smo što smo sudionici jedne sezone u kojoj su se navijači vratili klubu i opet žive s nama. Mi to osjećamo – rekao je u najavi susreta Bjelica.

Osijek je ove sezone triput slavio protiv Dragovoljca, ali svaka od tih utakmica bila je napeta. Isto tako u obzir se treba uzeti činjenica da to nije isti Dragovoljac kao s početka sezone jer se tijekom zimske stanke pojačao s nekoliko zanimljivih igrača koji su stigli na posudbu.

Foto: martin Rickett/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester City v West Bromwich Albion - Etihad Stadium, Manchester, Britain - December 15, 2020 West Bromwich Albion manager Slaven Bilic Pool via REUTERS/Martin Rickett EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo Photo: martin Rickett/REUTERS

– Jesmo favoriti, ali igramo protiv protivnika koji je pokazao visoku kvalitetu i dobru energiju. Nema što izgubiti i to je najopasnije. I protiv Dinama, Rijeke i Lokomotive bio je i više nego konkurentan. To je skupina mladih i gladnih igrača koji se žele dokazati. Čeka nas tvrd orah. Potpuno su druga momčad u odnosu na jesen, puno je tu novih igrača, a i trener je novi, imali su jako dobrih utakmica. No, vjerujem u pobjedu.

Slaven Bilić u analizi za SN spomenuo je da Osijek vidi kao glavnog konkurenta Dinamu, ali primijetio je i da su Osijekovi igrači “u crvenom” zbog visokog intenziteta cijele sezone. Te teme dotaknuo se i sam Bjelica.

– Vidim odličnu atmosferu, odličnu energiju na utakmicama, imamo 25 raspoloženih igrača, mislim da ćemo sezonu izgurati bez problema do kraja s visokom energijom i s visokim intenzitetom, kako je to nazvao kolega Bilić. Vjerujem da to možemo, momčad je dobro pripremljena, veseli nas ta analiza u kojoj nas stavlja u ozbiljnog konkurenta za naslov.

Osijek ima zaista dobru sezonu, ima svega tri poraza u prvih 30 kola, ali svi su primijetili da je problem realizacija. Bjeličina momčad zabila je znatno manje od ostalih pretendenata na trofej, a razlog je što trenutačno nema golgetera koji se izdvaja. Bi li Osijek bio prvi da ima nekog igrača koji će konstantno zabijati?

– Ne znam što bi bilo kad bi bilo. Imali smo prošle sezone Miereza s 22 gola pa nismo bili prvi. Naši su golovi raspoređeni, vrlo je važno da Caktaš, Lovrić i Mance postižu vrijedne golove, da su dali svoj doprinos. Vjerujem da ćemo svi zabijati do kraja sezone i da ćemo se svi radovati. Imate sezona kao što je bila prethodna, u kojoj imate napadača koji zabija sve moguće i nemoguće, a onda dođe jedna u kojoj to nije tako – zaključio je Bjelica.

