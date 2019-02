Bjelica: Sutra idem gledati Benficu, a u momčadi imam slatke brige

Trener Nenad Bjelica prokomentirao je uvjerljivu pobjedu Dinama koji je s rezervnim sastavom svladao Osijek s 3:0.

- Formu smo tempirali za utakmice protiv Viktorije, ali moramo je održavati do kraja svibnja. Nakon sljedećeg tjedna ponovno ulazimo u ciklus od pet utakmica u 14 dana, imamo širok kadar, u sastav nam se vraća i Mario Gavranović, a to nam znači „slatke brige“ - istaknuo je trener Dinama.

Trebaju li se igrači iz udarne postave protiv Viktorije zabrinuti nakon što je drugih 11 ove večeri protiv Osijeka također odigralo sjajnu utakmicu?

– Moram pohvaliti sve koji su danas nastupili, i to s kakvom su energijom, snagom i moći pobijedili dobroga suparnika. Nisu mu dali ni minimalnu šansu da nas ugrozi. Konkurencija je velika, svi se bore za mjesto, svi se žele pokazati, igrati u najvećim utakmicama i time stvaraju „problem“ treneru. Već sam prošloga četvrtka imao problem ostaviti Šituma, Majera izvan kadra, ali ne mogu ih sve utrpati među 18. Bila je ovo vrhunska predstava, možda najbolja u prvenstvu ove sezone. Moramo nastaviti raditi, stvarati pritisak jedni na druge za svoje mjesto u momčadi, ali to treba činiti na terenu, a ne u novinama. Na terenu pokaži da si bolji od kolege. Ali, mislim da su svi sretni što su im kolege danas odigrali ovako kako su odigrali. To je i njima mala injekcija, nema vremena za opuštanje. Teško si u ovakvom kadru možete dopustiti lošu utakmicu. Naravno, ne ispadate iz kadra nakon jedne loše utakmice, ali ovakva konkurencija zadaje treneru slatke brige.

Jeste li očekivali agresivniji Osijek?

– Mogu samo govoriti što sam očekivao od svoje momčadi. A, očekivao sam onakav Dinamo kakvoga smo danas i vidjeli, dakle lepršav, briljantan, Dinamo koji je stvarao šanse, duplirao bokove, bilo je puno centaršuteva, udaraca na gol, bezbroj prilika... To me oduševljava i čini sretnim.

Sljedeća utakmice protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj bit će glavna proba uoči Benfice.

– Uvijek nam je svaka sljedeća utakmica neka „generalka“. U subotu je Lokomotiva, potom u četvrtak Benfica, idemo korak po korak.

Utakmicu protiv Osijeka s tribina je pratilo nešto više od 4.000 gledatelja.

– Dobro, to je već više nego što smo imali u zadnjim utakmicama, ljudi su se animirali... Mi idemo korak po korak, a i navijači idu korak po korak, a onima koji nisu došli može biti žao jer smo vidjeli vrhunsku predstavu Dinama.

U ponedjeljak ide u Lisabon.

- Da. Benfica sutra igra protiv Chavesa. Pogledat ću ih uživo, sljedeći vikend to nećemo moći. Želim dobiti taj osjećaj na njihovu stadionu, vidjeti kako izgledaju... U ova prethodna dva dana nisam se time bavio jer nam je u fokusu bio Osijek. Ovo je jedina mogućnost da ih pogledam i iskoristit ću tu prigodu – dodao je Bjelica.

Prvi gol za Dinamo zabio je Komnen Andrić.

- Uvjerljivo smo pobijedili, mogla je pobjeda biti i veća. Dominirali smo svih 90 minuta, nisu nam zapravo ozbiljno zaprijetili. Ovo je Dinamo i svih 25 igrača podjednake su kvalitete, samo je pitanje tko će u kojem trenutku odigrati bolje. Šef uvijek najbolje procijeni, kao što smo vidjeli danas. Prezadovoljan sam igrom i rezultatom. Zabio sam debitantski gol, presretan sam i sigurno mi je to poticaj da radim još bolje. Ovo je nezaboravan tjedan za nas, a ovo je najljepših sedam dana u mojoj karijeri - Komnen Andrić.

U strijelce se upisao i Amir Rrahmani koji danas slavi 24. rođendan.

- Stvarno smo odigrali odličnu utakmicu, od prve minute. Siguran sam da smo zaslužili sva tri boda i nastavit ćemo ovako. Zabio sam gol baš na svoj rođendan, jako sam sretan. Bitno je da imamo agresivnost, da ne gubimo lopte, da ispunjavamo svoje zadatke, a ključni su i detalji. Ovo je najbolji tjedan, dvije pobjede po 3:0, zaslužili smo sve to što se događa. Nadam se da ćemo proći Benficu i nastaviti ovako u prvenstvu - rekao je Amir Rrahmani, dok je Lovro Majer dodao:

- Presretan sam što sam se vratio i što imam priliku igrati za Dinamo. Cijela je ekipa odigrala top utakmicu. Bili smo bolji u svim segmentima, pokazali to na terenu i zaslužili ovakvu pobjedu protiv Osijeka. Ključ je to što je trener od početka stvarao zajedništvo, svi rade sto posto, a osim pojedinačne kvalitete ništa ne bi bilo moguće da nema takve atmosfere. Nitko nije ljubomoran, svi se motiviramo i radimo da bi svi bili bolji. To se pokazuje iz utakmice u utakmicu. Jako sam zadovoljan, naporno sam radio da bih bio ovdje. Nadam se da će biti sve još bolje i bolje.

>> Pogledajte slavlje dinamovaca