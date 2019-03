Bjelica podržao Boyse: 'Zaslužili smo to'

Dva različita nogometa igra Dinamo, često i sa dva različita sastava. No, plavi su već naviknuti na te promjene. Između dva europska sraza s Benficom u kojima je Dinamo igrao i igrat će svojim europskim stilom u kojem suparnik drži loptu (Benfica je više od 60 posto vremena imala loptu, a stvorila je samo jednu šansu), sada slijedi derbi s Rijekom.

Povratak u HNL znači i povratak na domaći način igre, na kontinuirani napad uz posjedovanje lopte. Pa i bez obzira na to što dolazi Rijeka, drugoplasirana momčad lige. Koja ima problema zbog ozljeda igrača, pa je čak i njezin trener Igor Bišćan najavio da će Riječani biti u podređenom položaju zbog svih svojih problema.

Navijači su nam puno pomogli

Bjelici ta utakmica može poslužiti i za provjeru onih koji bi trebali uskočiti umjesto igrača koji neće moći igrati u Lisabonu u uzvratnom susretu Europske lige. Da vidi tko će na mjesto lijevog beka umjesto Leovca, na zadnjeg veznog kad nema Ademija i Šunjića te na desno krilo (iako je na njemu dobro igrao Kadzior) ne oporavi li se Hajrović.

- Nije mi u ovom trenutku na pameti Benfica, nego Rijeka, svi koji su igrali protiv Benfice su zdravi, a danas ujutro ćemo odlučiti tko će igrati poslije podne - kazao je Bjelica i dodao:

- Očekujem pobjedu, kao i uvijek, očekujem i dobru utakmicu, a nadam se da će nas i publika doći podržati. Bili su sjajni navijači na utakmici s Benficom, podržavali su nas cijeli susret, a pogotovu zadnjih 15 minuta kada smo se fizički ispraznili, što je bilo i normalno kad smo stalno išli u protunapad. Rijeka je ozbiljna momčad koja se podigla u svakom smislu i na tome joj treba čestitati. No, vjerujem u nas, u svoje igrače, u cijeli kadar i u sve one koji će istrčati.

Nada li se Bjelica da će nakon velike pobjede nad Benficom u Maksimir doći više navijača nego što ih je, primjerice, bilo na utakmici s Osijekom?

- Mislim da zaslužujemo da navijači dođu, ali navijači sami odlučuju hoće li doći gledati Dinamo, koji doista dobro igra. Mislim da smo protiv Osijeka, ali i na mnogo drugih utakmica, pokazali da igramo dobro i da dečke vrijedi gledati - ističe Bjelica koji je tako na tragu poruke BBB-a koji su ostalim navijačima poručili da Dinamo igra i vikendom, da ne treba dolaziti samo na europske utakmice.

A tko će doista istrčati u današnjem derbiju u momčadi Dinama, nema smisla predviđati i pogađati.

Iako je koncentriran na Bišćanovu momčad, Benfica je ipak u fokusu, pa je i zbog toga važno kako će danas plavi završiti ovaj domaći derbi.

- Svaka je utakmica važna, pravi profesionalci žele pobijediti i na treningu, a ovo je derbi prvenstva, prvi protiv drugog i pobjedom možemo napraviti jako veliki korak prema naslovu prvaka i otići na 17 bodova prednosti u odnosu na Rijeku. Rijeka je i nešto dužna Dinamu, jedina je pobijedila plave u ovom prvenstvu.

– Izgubili smo tamo s 0:1 u izjednačenoj utakmici, valjda ćemo sada biti bolje sreće i iskoristiti svoje prilike, koje u Rijeci nismo iskoristili - zaključio je Bjelica.

Svi se ‘napale’ na nas

Kad je o sastavu riječ, u Lisabonu ćemo ponovno gledati odličnog Emira Dilavera, danas možda i nećemo.

- Mi ćemo biti prvaci u Hrvatskoj, u to sam uvjeren. No, sad svaki klub u ligi kad igra protiv nas ima veliki motiv, želi nam stvoriti probleme i to je u redu, svi žele pokazati da mogu igrati s Dinamom. Rijeka je dobra, uvijek je gore s nama, bori se za to mjesto, za Europu. Protiv nas ide jače nego u ostalim utakmicama, ima ambicije, a i trener je sigurno “napaljen” na svoj bivši klub i neće to biti lagana utakmica. Ali, svaka je takva, mi smo favoriti i želimo to pokazati na terenu. Dečki su spremni i bit će to i danas dobro - kazao je Dilaver.

Ne znamo hoće li Bišćan doista doći s većim motivom nego inače, kako kaže Dilaver, ali koliko znamo Bišćana, njemu je na prvome mjestu njegova momčad, ali sigurno je drukčije doći u “svoj” Maksimir nego na ostale stadione. No, Bišćan dolazi s mukom, “napale” su ga već spomenute ozljede, Heber, Čolak, Vuk, Lončar, Escoval, Punčec, Pavelić, Raspopović i Tomečak ne mogu, vidjet će hoće li moći Gorgon, a to je velika lista koja bi i momčadima s većim kadrom zadala ozbiljne glavobolje.

>> Pogledajte slavlje igrača Dinama