Bjelica nakon što su ga cinkali sa snimkom: Znamo tko će izvući deblji kraj

Trener Osijeka Nenad Bjelica danas je obavio tiskovnu konferenciju uoči nedjeljne utakmice Prve HNL između Osijeka i Varaždina te je uveo javnost u stanje kod nogometaša Osijeka pred idući dvoboj.

"Stanje u svlačionici je dobro, svi igrači su na raspolaganju. Još uvijek nam naravno nedostaju neki teže ozlijeđeni igrači, Ndockyt, Grezda, Miloš, Caro, Brlek, oni su dulje ozlijeđeni. Ostalih 20-ak igrača dobro treniraju, dobro su raspoloženi nakon napornog tjedna u kojem smo imali tri derbija. Osjetio se napor i umor, ali sada su već u dobrom stanju da možemo pokazati naše najbolje lice u nedjelju", rekao je Bjelica.

Nakon standardnog uvoda na konferenciji, prvo pitanje koje je uslijedilo je o snimkama iz tunela koje su procurile u javnost, a na kojima je Bjelica psovao zbog suđenja na utakmici Rijeka - Osijek.

"Rekao sam da sam mislio da neće biti igrica, rekao sam da vjerujem u sustav u sve što se treba događati, međutim tako je kako je, moramo to prihvafiti. Vi ste novinari i imate svoj novinarski kodeks. Mi smo klupa i znamo što je klupski kodeks, što se priča što se ne priča. Ovo neka ide na čast onima koji su to objavili. Ja samo mogu reći da u nijednom trenutku nisam demantirao ono što sam rekao. Stojim iza svojih riječi, samo mi je žao zbog psovki, a one se govore u afektu. I igrač opsuje kad promaši priliku.

"Ako je najveći problem hrvatskog nogometa to što Bjelica psuje, onda sada to svi znaju i meni je malo lakše. Ali još je Bjelica napravio par dobrih stvari u hrvatskom nogometu, pa bi se možda moglo i o tome pričati. Ali kažem, govorim iza svake riječi. Razgovarao sam o tome s gospodinom Damirom Miškovićem u utorak, izrazio mu neko svoje nezadovoljstvo stvarima koje su se događale u zadnja četiri mjeseca. Ali sadržaj tog razgovora ostaje između dva muškarca, između dva čovjeka koji su sjajno surađivali u prošlosti sve dok nismo postali konkurentni, sve dok nismo postali bolji. Tako da sve što sam mu rekao rekao sam mu u lice, ne preko novina, ne tražeći neke medijske skandale. No, ružno je da se iz njihovih redova mene cinka. Jer ako se krene cinkati, znamo tko će izvući deblji kraj", rekao je Bjelica.

"Što te ne ubije, to te ojača. Na udarce sam navikao. Nije to meni nikakva novost. Rekao sam puno puta: da sam na sedmom mjestu vjerojatno nitko me ne bi napadao. Neovisan sam, mogu svakom reći sve, svakom treneru, svakom sportskom direktoru. Čist sam kao suza. Ne bavim se muljanjima, manipulacijama, kombinacijama, ili pošteno ili nikako. Plan mi je da odradim ugovor s Osijekom još dvije godine i naravno da se nadam da ćemo u tom periodu osvojiti neku titulu", dodao je.

"Bio sam dvije godine u sustavu Dinama i osvojio dvije suverene titule bez ikakvih posudbi i mrlje. I sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića koji me jedno sto puta to pitao: 'Pa Nenade jel ti nešto treba?' Ma ne treba mi ništa. Ali ljubavi jel ti treba išta? Ma ne treba Zdravko, sve je pod kontrolom. Vidiš da je 20 bodova prednosti. Sad razumijem poruku tog pitanja. Tada mi ništa nije trebalo. Sad vidim što se radi i kako se radi, ali svakome ide na njegovu čast", kazao je trener Osijeka i nastavio:

"Radimo na tome, radit ćemo na uspostavljanju boljih odnosa u hrvatskom nogometu, da HNL bude što regularniji. Kad govorim to, ne mislim na suđenje, ali ćemo voditi računa i o tome i dati prijedloge. Ako mogu zagrebačkim klubovima suditi suci iz okolice Zagreba, onda treba i da Osijeku mogu svirati suci iz Đakova i okolice. Igrate kod Gorice, sudi vam sudac iz Zagreba. Igrate u Osijeku i ne može vam svirati sudac iz Donjeg Miholjca. To su neke nelogičnosti koje postoje. Zato ćemo se boriti", između ostalog je rekao Bjelica.