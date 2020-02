Bjelica nakon poraza: Rijeka je napravila pogrešku manje

Rijeka je pobijedila Dinamo (1:0) i izborila polufinale kupa protiv Osijeka. Susret na Rujevici, koji je igran u vrlo teškim uvjetima, u 15. minuti je pogotkom odlučio Čolak.

Vjetar je puhao tijekom dvoboja te ometao igru. Rožmanova momčad u takvim se uvjetima bolje snašla od Bjeličine družine. Dinamov trener požalio se na vremenske uvjete.

- Rijeka je napravila jednu pogrešku manje nego mi. To je bila utakmica u kojoj je isključivo momčad koja manje griješila mogla stići do pobjede. Ovo su bili teški uvjeti, a Rijeka se bolja snašla. Ovo je bilo sve samo ne nogomet, valjda je to bilo egularno. To ipak nije alibi - istaknuo je Nenad Bjelica i dodao:

- Napravili su pogrešku manje od nas i zasluženo pobijedili. Oni su se jednostavno bolje snašli, u nastavku smo pokušali sa 4-4-2, ali nismo se držali dogovora. U ovakvim uvjetima samo smo slučajno mogli stvoriti priliku. Vratit ćemo se mi, nije to nikakav problem. A uvjeti za igru? To je pitanje za nadležne koji o tome odlučuju.

Trener Rijeke bio je zadovoljan.

- Igrači su uložili svu energiju koju su imali. Gol smo zabili na vrijeme i igrali jedan za drugoga u teškim uvjetima. Borili smo se svi kao jedan, što nam je nedostajalo prije nekoliko dana. Sada smo napravili sve što je bilo potrebno protiv jakog Dinama. U jako teškim uvjetima imali smo kontrolu nad utakmicom, a Dinamo nam je stvorio možda samo jednu pravu priliku - rekao je Simon Rožman i nastavio:

- Uvjeti nisu bili najbolji, ali se trebalo prilagoditi i to je to. Zbog igrača i navijača ne bih zbog toga umanjivao ovu pobjedu protiv velikog Dinama.

Mislav Oršić priznaje kako je Rijeka bila bolja, igrači domaće momčadi bolje su se snašli u teškim uvjetima.

- Imali smo iste uvjete, ali su se igrači Rijeke bolje snašli. Dali smo sve od sebe, mislim da si nemamo što predbaciti, možemo i moramo se sada okrenuti prvenstvu i Gorici - izjavio je Mislav Oršić, a Dominik Livaković je dometnuo:

- Ovih prvih 45 minuta mi je bilo možda i najtežih u karijeri. Bilo je zaista teško ispucavati loptu.

Tibor Halilović raduje se pobjedi, ali ističe kako je Rijeka mogla stići do još nekog pogotka.

- Vjetar je, čini se, nama više odgovarao. Promijenili smo formaciju, čekali smo svoje prilike iz kontre i polukontre, a obrani nismo puno popuštali. Rano se otvorilo sve s tim golom i to je bio još dodatni motiv da idemo bolje i jače. Sigurno da smo do kraja imali još neku priliku, ali i ovako je dobro ispalo - rekao je Tibor Halilović.