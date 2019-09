Bjelica će danas imati problema, okuplja momčad, a bit će ih jako malo

Dinamo ima veliki igrački kadar, najveći i najkvalitetniji u nas, o kvaliteti koju ima govori i podatak da ima jako puno reprezentativaca. I koliko god je to lijepo i koliko god svaki klub želi imati igrače u reprezentaciji jer to dotičnim igračima i klubu diže ugled i cijenu, kad dođu reprezentativne stanke, nastanu problemi.

Naime, sad Nenad Bjelica s igračima koji su mu ostali na raspolaganju mora smisliti način rada. Ne čudi što je plavima nakon uspješnih europskih kvalifikacija dao malo godišnjeg odmora. Nakon derbija i poraza od Hajduka plavi reprezentativci su se razišli u svoje nacionalne vrste, a ostatku društva Bjelica je dao slobodno sve do četvrtka poslijepodne, mali godišnji odmor.

I Bjelica bio na odmoru

Odmarao se, i to zasluženo, i trener Bjelica, s odmora pratio i koordinirao završnicu prijelaznog roka, ali morao se čuti i sa svojim stožerom i osmisliti kako će od danas trenirati. Jer, od igrača koji su na popisu prve momčadi ostalo mu je samo 11 igrača, od kojih teško može složiti i 11 za odigrati utakmicu s obzirom na to da su mu ostala četiri stopera u kadru, a ima manjak veznih, nijednog zadnjeg veznog, ako na tim pozicijama, što su nekad igrali u karijeri, ne bi bili Lešković i Perić. Bjelica bi lakše mogao složiti svoj brojni stožer u neku momčad, ima ih više od igrača, a od plavih koji su ostali sastav bi mogao biti: Zagorac – Pinto, Théophile, Dilaver, Leovac – Lešković, Perić – Hajrović, Atiemwen, Šitum – Andrić. Nije to uopće loš sastav, sa sličnim je Bjelica igra u dosta utakmica prošlog prvenstva. Ostalih – nema.

Bjelicu je “napustilo” 17 reprezentativaca, rijetko kad ih je bilo toliko. Za Hrvatsku A vrstu u susretima sa Slovačkom i Azerbajdžanom konkuriraju Livaković, Petković i Oršić, a mlade vrste Majer, Ivanušec, Marin, Horkaš, Moro, Kulenović, Gvardiol, potom je Dani Olmo u mladoj španjolskoj vrsti. Odnedavno Švicarska ima dva reprezentativca u Dinamu, François Moubandje koji je ovog ljeta stigao iz Toulousea u Dinamo, a nakon što je preskočio akcije reprezentacije u lipnju, izbornik Petković ponovno je pozvao Marija Gavranovića.

Amer Gojak je pod zastavom Bosne i Hercegovine i dirigentskom palicom Roberta Prosinečkog, a Arijan Ademi, koji ima lakše istegnuće mišića kao posljedicu utakmice protiv Hajduka u Splitu, ipak je na raspolaganju Makedoniji iako će vjerojatno propustiti prvi susret u Izraelu.

Igrači ‘razbijeni’ u skupine

U ovakvim reprezentativnim stankama kad bi ostajali bez dijela igrača treneri su znali napraviti mini cikluse priprema s igračima koje imaju. Koliko je to dobro, toliko može biti i nezgodno jer tih 11 igrača radit će po svom programu, možda malo i na podizanju fizičkih kapaciteta, dok su reprezentativci u drukčijem režimu, oni se pripremaju za utakmice, nakon njih se regeneriraju pa će onda na nove utakmice prije nego se vrate u svoje klubove. I onda trener kreće s grupama igrača koji su u potpuno različitim stanjima, ima one koji su mu ostali, ima reprezentativce koji će se vraćati u različitim raspoloženjima, ovisno o rezultatu, svojim izdanjima, pa i različitoj minutaži.

No nije prvi put da se klupski treneri moraju nositi s takvim problemima, vjerujemo da se već i Bjelica naviknuo da u Dinamu ima više reprezentativaca od onih koji to nisu.

