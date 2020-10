Bivšu NBA zvijezdu skinuli s respiratora: 'Svima želim brz oporavak, ali njemu posebno'

- Želim Nikoli da se oporavi što prije! On je jedan od onih igrača sa kojima sam odrastao u Partizanu. S njim sam igrao i trenirao još kad sam bio klinac. Svima koji su bolesni želim da se oporave, a njemu pogotovo. Nikola mi je prijatelj. Ozdravi što prije - poručio je Novica Veličković preko srpsog Kurira, a želja mu se, čini se ostvarila. Barem djelomično.

Naime, nakon što su ranije stigle tužne vijesti iz Podgorice da se Nikola Peković bori za život na respiratoru bez kojega ne može distati, stižu i nove puno pozitivnije.

Naime, Nikola sada diše samostalno, bez respiratora, no i dalje se nalazi u Kliničkom centru u Podgorici gdje će ostati do daljnjega pod liječničkim nadzorom.

Podsjetimo, Peković je prije nekoliko dana primljen u podgoričku bolnicu sa simptomima koronavirusa, a stanje se na žalost pogoršavalo. Srećom, sada je, čini se, sve u redu.

Davne 2008. je bio 31. pick druge runde drafta, ali se zbog ugovora s Panathinaikosom Minnesoti priključio tek 2010. godine kada je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 13 milijuna dolara, a za vrijeme lockouta je igrao u Partizanu. Povratkom u NBA je zamijenio ozlijeđenog Darka Miličića te postao startni centar Timberwolvesa.

Četiri godine kasnije potpisao je ugovor za velikih 60 milijuna dolara, no sreća nije dugo potrajala. Stigla ga je ozljeda gležnja, a potom i Ahilove tetive, a sporo zacjeljivanje ga je koštalo završetka karijere u 2017. godini. Peković je od siječnja na funkciji menadžera momčadi u košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore. Osim za Partizan (kojemu je bio i predsjednik) i Minnesotu, Peković je u bogatoj karijeri igrao i za Atlas, Avala Adu i Panathinaikos s kojim je 2009. osvojio Euroligu.

Foto: MCT/ABACA/PIXSELL NBA Basketball, Memphis Grizzlies Vs Minnesota TimberwolvesMemphis Grizzlies center Kosta Koufos (41) drives to the basket against Minnesota Timberwolves center Nikola Pekovic (14) at the FedExForum in Memphis, TN, USA on December 15, 2013. Photo by Nikki Boertman/The Commercial Appeal/MCT/ABACAPRESS.COMMCT/PIXSELL