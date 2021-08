Bivši trener Sheriffa: Dinamo može proći u Ligu prvaka, ali sve ovisi o prvih 20 minuta

O današnjoj utakmici Dinama sa Sheriffom razgovarali smo s Goranom Sablićem, hrvatskim trenerom na klupi Sarajeva, koji je u sezoni 2017./2018. vodio momčad moldavskog prvaka.

Je li vas iznenadila onako loša Dinamova igra u Moldaviji?

– Treba gledati u kontekstu da je nešto i zasluga Sheriffa. Nekoliko zadnjih sezona Sheriff ima vrlo kvalitetnu momčad, jako motoričnu i vrlo dobru u tranziciji. Najbolje se to vidjelo u prvoj utakmici. Naravno da sam očekivao puno više od Dinama, s obzirom na kvalitetu momčadi Damira Krznara – ističe Sablić i dodaje:

Nisu ih podcijenili

– Ne vjerujem da je Dinamo podcijenio Moldavce u prvoj utakmici, vjerojatno su plavi mislili da će ipak imati malo lakšu zadaću. Govorimo li iz Dinamove perspektive, zabrinjava taj treći pogodak koji su primili. Možda sada tolika prednost izgleda ružno, no trebali su plavi pokušati obraniti onih 0:2. U uzvratu će Dinamu trebati savršena igra, no ništa nije nemoguće. Čitam kako sada svi spominju i prizivaju igru kao protiv Tottenhama. Ne treba to biti u glavama igrača. Dinamo ima jaku i dovoljno kvalitetnu momčad da Sheriffu može stvoriti probleme i dodatni pritisak bez obzira na probleme koje Krznar ima u obrani. Siguran sam da plavi imaju kvalitetu da stignu zaostatak u 90 minuta ili produžetke i utakmicu uvedu u neizvjesne vode. No, sada su svjesni da s druge strane imaju Sheriff koji posljednjih godina nikada nije bio u boljoj situaciji, motiviran je i u odličnom ozračju spreman izboriti povijesni plasman u Ligu prvaka – ističe Goran Sablić.

Može li Sheriffu psihički pritisak zbog prilike za prvi ulazak u Ligu prvaka biti uteg?

– Može, ali ono što danas karakterizira Sheriff odlični su strani igrače, što nije bio slučaj proteklih godina, i ne vjerujem da će na njih psihički pritisak bitno utjecati. Kažem, ključna će biti Dinamova izvedba. Bez obzira na spomenutu kvalitetu Sheriffa i njegovu golemu prednost, bude li Dinamo odlučan i fokusiran...

Kako sada postaviti igru? To je vjerojatno ključna misao u Dinamovu taboru. Jurnuti žestoko od prve minute ili čekati. A svi smo vidjeli što se može dogoditi ako se Sheriffu otvorite. Pogotovo na krilnim pozicijama...

Važan je balans

– Slažem se. Uvijek treba voditi računa o balansu. Dinamo će morati više riskirati. Ključ je u momčadskoj igri. Važno je da dinamovci budu raspoloženi i dobro postavljeni u reposjedu, odnosno u situacijama kada izgube loptu. Tada je važno brzo reagirati. Bez obzira na probleme, vjerujem da Dinamo može igrati dobro i s visoko postavljenom obranom. Opet, sigurno će biti dobrih situacija za Sheriff u toj Dinamovoj ideji igre. Za očekivati je da će se otvarati prostor za situacije jedan na jednoga jer u tome plavi imaju znatnu kvalitetu i iskustvo. Na kraju, Dinamo nema što izgubiti, a ključna će biti priprema za utakmicu. Uspiju li plavi postići pogodak u prvih 15-20 minuta, sve će ići na njihovu stranu. Očekujem da će Sheriff priliku vrebati iz protunapada iz tog srednjeg bloka. Ne treba naglašavati da bi još jedan eventualni pogodak Sheriffa doveo Dinamo u bezizlaznu situaciju. Moguće je da će taj treći pogodak biti ključan. No, opet kažem, Dinamo mora pokušati izaći i napasti, odnosno preuzeti rizik tih opasnih Sheriffovih kontri. Nema drugog puta – zaključio je Sablić.