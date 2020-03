Bivši trener Dinama: Kritizirao sam dio Hrvata, one koji su bili fašisti

Borbu s koronavirusom mnogi uspoređuju s ratom. Ljudi kao da su nemoćni, a virus ne bira žrtvu... Situaciju koju danas zbog toga proživljava cijeli svijet, poznati bosanskohercegovački nogometaš i trener Vahid Halilhodžić ipak se nije usudio usporediti s ratom, barem ne onim koji je on proživio. U razgovoru za francuske medije prisjetio se, također teških dana, koje je imao u Mostaru gdje je HVO ratovao protiv bosanskih snaga.

- Bio sam u Mostaru, radio sam kao sportski direktor Veleža, kluba u kojem je počela moja karijera. Bombardirali su nas svaki dan. U svakom trenutku mogla je na bilo koga pasti bomba, baš u svakom trenutku. Bilo je ružno. Ipak je teško usporediti to vrijeme s ovim što se događa danas. Danas se uz autorizaciju i potvrdu možemo slobodno kretati - pričao je za francuski list Le Parisien pa dodao:

- Drobili su nas i ubijali, borbe su se vodile na ulici i između ljudi iz iste ulice. Ne mogu to zaista usporediti s vremenima danas.

Prisjetio se i najgoreg dana u životu:

- Ostao sam u svojoj kući, supruga je bila sa mnom, a ona je Hrvatica. Uspio sam poslati porodicu u Francusku, a ja sam dvije godine bio zatočen, hodao sam po vrtu gore - dolje, u svakom momentu sam mogao biti mrtav. Jednog dana sam bio u emisiji na radiju i kritizirao sam dio Hrvata, one koji su bili fašisti. Nazvao me prijatelj i kazao mi da se sakrijem jer sam postao meta. Deset minuta iza ponoći gađali su moju kuću, 45 minuta je trajalo, sakrio sam se u podrumu i ostao sam živ. To je bio najgori trenutak mog života. Moja kuća je uništena.

Sada, svoje vrijeme krati u domu u Parizu iz kojeg ne smije izaći.

- Ne smijemo van, družimo se kod kuće, vježbamo, imamo bicikl i traku za trčanje. Inače volim trčati vani, ali sada nam je to zabranjeno. Sve je ovo poruka da čovjek mora više poštovati prirodu. Priroda je jača od čovjeka. Nadam se da će svjetski državnici uvidjeti hitnost ekoloških reformi. Civilizacija je u opasnosti- dodao je 67-godišnji trene koji vodi reprezentaciju Maroka.