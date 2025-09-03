Naši Portali
NE PIŠE MU SE DOBRO

Bivši reprezentativac prijetio ljubavnici? Procurile poruke koje joj je slao: 'Znaš da imam novac i moć'

Screenshot: Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
03.09.2025.
u 21:59

Suočen s teškim optužbama, David Luiz objavio je video u kojem je iznio svoju stranu priče. U njemu tvrdi da je s dotičnom ženom samo razmjenjivao poruke, ali žestoko poriče da joj je ikada prijetio ili je sreo uživo

Bivši brazilski nogometni reprezentativac David Luiz našao se u središtu skandala nakon što ga je socijalna radnica optužila za ozbiljne prijetnje. Detalje ovog slučaja je prvotno objavio brazilski portal G1, a slavni branič se u međuvremenu oglasio i videom u kojem negira optužbe. Prema navodima socijalne radnice Francisce Barbose, ona i Luiz bili su u izvanbračnoj vezi dok je nogometaš igrao u Brazilu. Njihov odnos trajao je nekoliko mjeseci, a sve je krenulo nizbrdo, kako tvrdi njen odvjetnik, nakon što je Barbosa odlučila prekinuti aferu. Razlog prekida bio je navodni prijedlog nogometaša za seksualni odnos u troje, koji bi uključivao i njenu prijateljicu.

Nakon što je odbila prijedlog i prekinula vezu, Luiz joj je, prema njenim tvrdnjama, počeo slati prijeteće poruke putem Instagrama. Portal G1 tvrdi da je imao uvid u policijski izvještaj u kojem su citirane navodne Luizove poruke. Jedna od njih glasila je: "Preko Instagrama sam dobila poruku od samog Davida Luiza koja je sadržavala sljedeće riječi: 'Znaš da imam novac i moć, zato se nemoj igrati. Bilo bi tužno da tvoj sin snosi posljedice tvojih postupaka.'"

U drugoj poruci, koju citira G1, stoji još izravnija prijetnja upućena 26-godišnjakinji: "Mogu jednostavno učiniti da nestaneš. Imam nekoga tko zna gdje se trenutno nalaziš. A meni se nikada ništa ne bi dogodilo, zato obriši ovo." Suočen s teškim optužbama, David Luiz objavio je video u kojem je iznio svoju stranu priče. U njemu tvrdi da je s dotičnom ženom samo razmjenjivao poruke, ali žestoko poriče da joj je ikada prijetio ili je sreo uživo. "Nikada nisam prijetio toj osobi, nikada je nisam osobno sreo, nikada nisam bio u hotelu u kojem ona tvrdi da sam bio", izjavio je Luiz u videu.

Nogometaš je priznao pogrešku, ali ne i kazneno djelo. "Ovdje sam otvorenog srca da vam kažem da sam pogriješio, da, pogriješio sam što sam razmjenjivao poruke s tom osobom. Ali nikada, nikada, nikada nisam prijetio njoj niti bilo kome drugome u svom životu", zaključio je Luiz. Slučaj će zasigurno dobiti svoj nastavak dok se utvrđuje istinitost teških optužbi.
Ključne riječi
nogometaš ljubavnica David Luiz

