Bivši policajac i branitelj je lokomotiva hit kluba HNL-a, to je čovjek koji je vodio ljude u smrtonosne akcije

Varaždin se šest kola prije kraja sezone nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice HNL-a. Varaždin je prošlu sezonu zaključio na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice HNL-a i plasirao se u kvalifikacije za europska natjecanja. Ništa od ovoga se ne događa slučajno. U Varaždinu se sad već godinama događa jedna zdrava nogometna priča, s malim timom, ali velikom posvećenosti, pristupom i okom za bitne detalje.

Naziv WhatsApp grupe

Onaj koji sve u klubu na dnevnoj bazi vodi je predsjednik Dražen Vitez, čovjek koji je 37 godina radio u policiji te bio zapovjednik specijalne policije, ali i dvanaest puta odlikovani branitelj u Domovinskom ratu. To je čovjek koji je vodio ljude u smrtonosne akcije i čovjek koji je znao voditi tisuće policajaca. A upravo to lidersko iskustvo i iskustvo odgovornosti prenio na vođenje Varaždina, čiji je predsjednik od ožujka 2021. godine.

– Mi smo prije svega kao jedna velika obitelj. Svaki dan smo zajedno; predsjednik Vitez, direktor Toni Dalić i ja. U ovih pet-šest godina kako sam sportski direktor u klubu, a sada i trener, ne znam imaju li dva dana da se nismo čuli. Nekada smo predsjednik i ja znali šetajući oko stadiona provesti po dva sata, da uvidimo na sve moguće detalje koje možemo poboljšati kako bismo unaprijedili klub. Zajedno donosimo sve odluke, svatko donosi argumente zašto da ili zašto ne, ali slažemo se s odlukama u većini slučajeva. Predsjednik je taj koji je lokomotiva cijelog kluba. On sve to vuče sa svojom pozitivnom energijom. Zbog njega je svima puno lakše raditi u klubu. Kad smo ispali iz lige, od 30 igrača 27 je htjelo napustiti klub, a predsjednik je napravio grupu na WhatsAppu s nazivom “Prva liga”, i od tada je krenuo jedan novi Varaždin – rekao je Nikola Šafarić kod Ivora Weitzera u emisiji Weitzermania.

Primjer razvijanja Varaždina kao kluba možda je najbolje istaknuti na kadrovskoj politici. Do dolaska Viteza, Varaždin je samo dvaput od promjene imena (2010. godina) odradio izlazni transfer u šest znamenaka. Bili su to transferi Josipa Brezovca u Dinamo iz 2010. godine (300 tisuća eura) te Domagoja Drožđeka u Lokomotivu 2017. godine (250 tisuća eura). Od tada pa do danas, Varaždin je odradio 12 izlaznih transfera, to jest poslova, s prihodom u šest znamenaka, od čega su tri transfer dotaknula i milijunske iznose; Ivan Nekić za 1,2 milijuna eura u Kiel prije malo više od godinu dana, potom dva transfera od milijun eura, Dimitar Mitrovski prošlog ljeta u Olimpiju iz Ljubljane te Tonio Teklić u Trabzonspor na ljeto 2023. godine. Za lijepe cifre prodavali su se i igrači poput Luke Jelenića, Karla Lusavca, Michelea Šege i Frana Brodića.

Naravno, to sve često budu ključni igrači kluba, pa je onda jako važan posao u klubu nadomjestiti sve te pojedince i zadržati kvalitetu kadra na kvalitetnoj razini. A dojam je da iz godine u godinu Varaždin to radi sve bolje i bolje. Možda i nije loš sistem u kojem je trener ujedno i sportski direktor, budući da zna što mu točno treba i nema dodatan komunikacijski “most” do Uprave. Šafarić iza sebe ima dokaze da oba posla radi na jako visokoj razini.

Agenti nude igrače

– Stvorio se kod nas sad i jedan dobar krug ljudi s agentima koji su prepoznali dobru priču koju gradimo, a oni vode te mlade igrače. Zbog naše kvalitetne vizije, nude nam te mlade igrače. A često uzimamo i igrače koji su imali veliku perspektivu, ali su se malo zagubili i tražili, pa da ih vratimo na pravi nogometni put. Kad nam agenti nešto ponude, ja to sve pogledam i proanaliziram. Hvala Bogu, imam pristup WyScoutu pa tu mogu dosta informacija dobiti. I onda uzimam igrače za koje mislim da bi najbolje odgovarali našem stilu igre. Međutim, prije svega, najbitnije mi je da je karakterno ispravan. To nam je prvo i osnovno u klubu. Imali smo mi neke igrače koji su puno bolji kvalitetom, ali su uvijek bili neki problemi oko njih, i toga smo se rješavali. Čak nekad i kad je malo manja kvaliteta igrača, ali znaš da ima dobre radne navike, da s njim nemaš problema i da je gladan, željan dokazivanja, to nam je važnije i prije ćemo njega uzeti. Kad nam agenti nude igrača, imamo stvarno puno prijatelja vani po svim državama, i uvijek možeš doći do nekog iz tog kluba da pitaš ima li kakvih problema ili ne, kako se ponaša na terenu, kakav mu je odnos prema klubu i svlačionici. To su neki detalji koji su nam jako bitni kod odabira igrača – rekao je Šafarić.

Budući da je Osijek u posljednje dvije godine u strmoglavom padu, klub koji svojim postignućima zasad najviše napada mjesto te četvrte ekipe u “velikoj četvorci” HNL-a je upravo Varaždin