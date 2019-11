Bivši nogometaš zgrozio javnost! Masturbirao ispred žene i njene maloljetne kćeri

Bivši nogometaš Neil Shipperley (45) izazvao je veliki skandal u Engleskoj.

Kako piše Mirror, zaustavio se u svom kombiju ispred jedne žene i njene maloljetne, 16-godišnje kćeri. Njih dvije su u prvi trenutak pomislile da ih pušta kako bi prešle ceste. Nakon što su mu se poželjele zahvaliti vidjele su kako on u kombiju masturbira!

Former Premier League striker Neil Shipperley performed 'sex act' in front of mum and 16 year-old teen https://t.co/IfgxxrpbuV pic.twitter.com/qlTuSlXh01