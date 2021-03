Bivša supruga Stipe Drviša: Još se nismo sudski razveli, bili smo zajedno 25 godina

Erika Drviš kao 45-godišnjakinja najstarija je aktivna odbojkašica u Hrvatskoj. Ne igra više dvoransku, ali je itekako aktivna u odbojci na pijesku, čija sezona uskoro počinje. A sjeća li se početaka?

– Mislim da sam prvu neslužbenu utakmicu odigrala još davne 1988. godine u šestom razredu, u dvorani Osnovne škole “Ivo Lola Ribar”, apsolutno se ne sjećam ni protivnika ni rezultata, nego jednog poena gdje sam barem triput zaredom prvu loptu prebacila odmah protivniku, dok je u dvoranskoj odbojci cilj odigrati akciju od tri dodira loptom prije prebacivanja lopte protivniku. Valjda od uzbuđenja, ja sam je odmah vraćala preko mreže.

Nije bilo košarke ni rukometa

Kako ste počeli igrati odbojku?

– Ujak za kojeg sam bila jako vezana i često kao mala provodila vrijeme s njime igrao je rukomet, no on se nije nudio u mojoj školi. Košarke, koja je tada bila najpopularnija zbog legendarnog Dražena Petrovića, također nije bilo i tako sam počela trenirati odbojku.

Je li vam draža odbojka u dvorani ili odbojka na pijesku?

– Draža mi je odbojka na pijesku od odbojke u dvorani, možda jer je fizički i psihički zahtjevnija, ali baš zato predstavlja i veći izazov. Ozljede su, s druge strane, puno bezbolnije i manje ih ima.

Sad već davne 1994. godine trebali ste ići na Miss sporta Hrvatske...

– Da, 1994. godine novinar Daniel Sponza prijavio me na izbor za Miss sporta koji su tada organizirale Sportske novosti u suradnji s pokojnim Ivicom Vukotićem. Glasovima čitatelja ušla sam u finalnu večer, ali naš klub se natjecao taj vikend u Slovačkoj tako da sam propustila to finale.

Jeste li možda sudjelovali na nekim drugim izborima ljepote?

– Nisam poslije sudjelovala ni na kakvim izborima, odradila sam nekoliko reklama za Istarsku banku koja je klubu bila glavni sponzor dugi niz godina. Nikada se nisam vidjela kao model, čak sam veći dio puberteta imala kompleks jakih listova i nisam uopće godinama nosila suknje. Od 2013. bih ljeti organizirala modne revije u baru gdje smo odjeću i nakit nosile mi, cure iz kluba odbojke na pijesku. Te bih revije nosila s guštom jer su bile ležernije atmosfere, pomalo smo bile sve u istoj panici jer nitko od nas nema manekenski hod.

Studirali ste u Americi?

– Upala sam na privatno sveučilište Oral Roberts University, gdje sam se upisala kao transfer-student i pohađala četiri semestra i tri ljetne škole studija iz međunarodne ekonomije. Puno me stvari u to doba oduševljavalo u Americi što se tiče tehnologije, kina, velikih šoping-centara, automobila s automatskim mjenjačem. Međutim, sam način života nije me privukao toliko da bih tamo ostala.

Stipe i ja smo se razišli...

Kći je također odbojkašica?

– S osam mjeseci stavila sam je u pijesak i kada sam vidjela da ga ne jede, dolazila je na svaki moj trening. Voli odbojku i ne odustaje tako da ne preskače ni jedan trening, a ima tek deset godina.

Bili ste u braku s boksačem Stipom Drvišem?

– Stipe i ja počeli smo vezu 1995. a od 2010. bili smo u braku. U biti, još se sudski nismo rastavili. U ovih 25 godina živjeli smo i na različitim kontinentima i u različitim državama, ali iako fizički udaljeni, uvijek smo bili u kontaktu. Imali smo uspona i padova, ali uvijek smo se vraćali jedno drugome. Imamo Lanu, no prošle godine odlučili smo ići svatko na svoju stranu, ali smo ostali u dobrim odnosima i zbog Lane, a i zbog nas samih – zaključila je Erika.