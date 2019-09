Bišćanu je dozlogrdilo 11 mjeseci negativnog ozračja oko kluba

Nada je trajala 11 mjeseci, nada da će se stvari u Rijeci i još više oko nje srediti. Ali ni tih 11 mjeseci, koliko je Igor Bišćan bio trener Rijeke, nije bilo dovoljno da ga navijači prihvate.

Oni su vodili nekakav svoj rat još od odlaska Matjaža Keka. Iako su Bišćana, pa i njegova pomoćnika Renata Pilipovića uzeli na zub, dojam je da su zapravo ratovali protiv predsjednika Damira Miškovića.

Uostalom, svjedočili smo, kada je Kek odlučio otići, riječima dijela Armade upućenima treneru na odlasku:

“Neka oni svi odu, a vi ostanite!”

Ni kup nije bio dosta

Udarima na Bišćana zapravo su suptilno lupali po predsjedniku kluba. Bišćan je očekivao da će svojim radom i rezultatima, a oni su još kako dobri s obzirom na to da u Rijeci nema novca kao što ga je donedavno bilo i ne može dovoditi skuplje (kvalitetnije) igrače. S pravom se nadao Bišćan boljim odnosima nakon što je na kraju prošle sezone u finalu kupa slavio protiv Dinama, kad su ga ‘obični’ navijači slavili u središtu grada.

No Armada je i dalje imala svoj film u kojem ne navija, ne podržava trenera, njegova pomoćnika, predsjednika... a tako ni klub, ma što god oni mislili o tome. Bišćan je već u petak izvijestio vodstvo kluba da će u nedjelju još voditi momčad u Puli i da će nakon Istre otići. Pokušali su ga ljudi iz kluba nagovoriti da odustane od tog poteza.

– Naravno da smo izgubili određeno vrijeme ne bismo li ga uvjerili da to ne radi, međutim kako je on karakteran čovjek koji, kada nešto kaže, to i napravi, tu nije bilo povratka. Imali smo tri dana da pripremimo teren i vidimo kako dalje, naravno uz Igorovu dozvolu jer ne bismo nikada njemu htjeli raditi iza leđa – kazao je jučer za Radio Rijeku Ivan Mance, zamjenik sportskog direktora kluba s Rujevice.

Bišćan je pokazao karakter, malo je onih koji bi u ovakvoj situaciji otišli iz jednog od naših najboljih klubova, no odnos navijača, pa sve češće kuloarske priče vjerojatno pokojeg nezadovoljnog igrača o tome da je momčad pretrenirana dojadile su mu i on je, čvrst kakav jest, odlučio reći – zbogom.

Sad mu se nudi novi posao, Hrvatski nogometni savez odlučio se za njega, on je taj koji bi trebao preuzeti U21 reprezentaciju, sve je u Savezu o tome dogovoreno. Jedino još nije sve dogovoreno s Bišćanom, po nekima bi on taj posao s mladima volio raditi, po drugima ga izborničko mjesto ne zanima previše jer želi svakodnevni rad, a ne povremena reprezentativna okupljanja.

Kako bilo, svoj boravak u Rijeci je zaključio, od tri kluba koja je dosad trenirao, baš se u Rijeci najkraće zadržao. U Rudešu je bio trener godinu dana, tada je bio prvak druge lige i uveo momčad u prvoligaško društvo. No nije vodio Rudeš u prvoj ligi, otišao je iz kluba, ali je uskoro dobio novi posao.

I obavio ga je sjajno, ljubljanskoj Olimpiji vratio je trofeje, nakon duljeg posta osvojio je duplu krunu. Iako, u završnici sezone bilo je jako turbulentno, gazda Milan Mandarić imao je svoje ideje koje nisu bile u skladu s Bišćanovima. Izdržali su sezonu zajedno do kraja, nakon toga razgovarali i shvatili da dalje neće zajedno.

I onda je stigla Rijeka, Matjaž Kek je otišao i Bišćan je dobio u ruke momčad s Rujevice, momčad koja je bila u lošem stanju, poljuljana, momčad s puno upitnika i nepoznanica. No Bišćan se znao uhvatiti u koštac sa svime i momčad doveo do sigurnog drugog mjesta iza nedodirljivog, europskog Dinama, tom nedodirljivom Dinamu uzeo je i kup.

Dvorske borbe

Krenuo je u novu sezonu i sad je s prvim danom jeseni napustio. Da, nije uspio ući u Europsku ligu, ali to mu se baš i ne može zamjeriti, Rijeka je na trećem mjestu u ligi, s bodom manje od drugog Dinama, četiri manje od Hajduka, ali i utakmicom manje od Splićana, baš kao i Dinamo, dakle i to je jako dobro. No Bišćanu nisu presudili nikakvi loši rezultati ili igra njegove momčadi, presudilo mu je negativno i nezdravo okruženje. U koje sad ulazi novi trener.

Svakako će biti zanimljivo vidjeti kako će se navijači postaviti prema novom trenerskom imenu, hoće li im biti po guštu ili će i preko njega posredno nastaviti borbu s predsjednikom Miškovićem koji im nije dao, s pravom, da se previše upliću u rad kluba. Nisu imali utjecaj na klub u mjeri u kojoj bi željeli, tako da i novi trener mora znati da će se možda morati nositi s negativnostima oko kluba iako je ovo prilika Armadi da se vrati svojem navijanju jer vjerujemo da je to i njima falilo cijelo ovo vrijeme od prošlog listopada, u toj bezveznoj dvorskoj borbi.

Izvori bliski Rijeci tvrde da bi nasljednik Igora Bišćana mogao biti mladi slovenski stručnjak Simon Rožman. Taj 36-godišnjak trenersku karijeru počeo je u Celju. Vodio je sve mlađe uzraste tog kluba kao i akademiju, a potom i prvu momčad te je postao najmlađi trener u prvoj ligi. S Celjem je osvojio drugo mjesto i igrao finale kupa, a nakon toga prešao u Domžale gdje je bio sportski koordinator, a onda je postao i trener prve momčadi s kojom je osvojio kup i bio četvrti u prvenstvu. Osvojio je jednom i treće mjesto, a došao je i do play-offa kvalifikacija Europske lige (izbacio je i Freiburg) .

Ove sezone na klupi Domžala nije mu dobro krenulo i morao je otići nakon osam kola u kojima nije nijednom pobijedio. Za sebe kaže da voli napadački nogomet, da ne ‘zatvara’ utakmice, već od momčadi traži da igra do kraja. Od trenera najviše mu se sviđa Pep Guardiola još iz dana u Barceloni, njegov način vođenja momčadi, iako je po naravi, kažu, sličniji Jürgenu Kloppu. Kažu da je hrabar pa bi tako već u srijedu mogao voditi Rijeku u susretu kupa u Bujama. Tijekom jučerašnjeg dana čekalo se njegovo imenovanje.

>> Trebaju li očevi, baš kao Zidane, gurati sinove u prvu momčad?