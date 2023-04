Bišćan: Dinamo se ne može previše oslanjati na mlade. Igrači su protiv Lokomotive jedva disali

Prije tjedan dana Igor Bišćan nakon samo jednog treninga s Dinamom vodio je plave u utakmici s Lokomotivom. Ono što je najvažnije jest to da je u toj utakmici upisao pobjedu, a do današnje utakmice sa Slaven Belupom imao je tjedan dana za još bolje upoznavanje svoje momčadi, kapaciteta igrača i njihovih mogućnosti.

– Proveli smo tjedan dana zajedno, mogli smo se dodatno zbližiti, vjerujem da će nam taj tjedan pomoći te da će se to vidjeti na terenu. Neće biti lako niti to očekujemo, ni danas ni do kraja prvenstva. Nismo u situaciji da možemo bilo koga olako shvatiti. Očekujem da ćemo biti maksimalno ozbiljni – kazao je Igor Bišćan.

Priključena još dva ‘klinca’

Lako mu je bilo spoznati da u svlačionici ima jako mali kadar igrača, već protiv Lokomotive na klupi je imao puno mladih, a Rukavina i Topić dobili su i određenu minutažu. Sada je prvoj momčadi priključio još dva “klinca”, Živkovića i Šakotu.

– O tome se dosta pisalo i razgovaralo i to prije nije bilo uobičajeno u Dinamu. Situacija bez obzira na bodovnu razliku koja nam daje neku sigurnost nije idealna. Ne volim kad se momčad mora previše oslanjati na mlade igrače. Njih treba uvoditi postupno, a ja se nadam da ćemo s ovim kadrom do kraja uspjeti izgurati i da će mladi igrači pozitivno reagirati na treninge i zahtjeve. Treba ih uvesti u momčad i dati im do znanja da će se na njih morati računati u teškim situacijama, ali tako se postaje igrač, kad uđeš u vatru. Tko ima kvalitetu i tko to može podnijeti, napravit će iskorak u karijeri.

Dinamo u završnicama utakmice često prima pogotke, i Bišćan je nakon Lokomotive rekao da su mu neki igrači jedva disali.

– Nešto previše raditi na tome nema puno smisla iz dva razloga. Prvi je da novi trener velikim fizičkim zahtjevima može samo povećati broj ozljeda. Drugo, u Kranjčevićevoj su dečki dali sve od sebe. To je ekstreman napor, ali i to povećava kapacitete, idealno je opterećenje i imali smo sada tjedan dana da to malo sjedne te bismo se fizički trebali osjećati bolje. Što se tiče tih situacija u zadnjim minutama, nije jednostavno. Nemaš preveliko vodstvo u utakmici, nesvjesno se povučeš, nemaš hrabrost da izađeš ranije i onda svaka lopta koja uđe u šesnaesterac malo navlači strah. Bojiš se kontakta, VAR-a, nečeg nepredvidivog i kad se to zbroji, djeluje da nisi dovoljno odlučan da to obraniš i da utakmicu u miru privedeš kraju. To mora biti drukčije jer je jako teško strepiti do zadnje sekunde jer ćeš prije ili poslije platiti cijenu kao što smo umalo platili mi u Kranjčevićevoj – kaže Bišćan, kojeg su u Kranjčevićevoj plavi navijači lijepo dočekali.

– Bilo je kod mene pozitivne trema prije Kranjčevićeve, a sve što se događalo bilo je za mene dosta emotivno. Nisam očekivao onakvu podršku i hvala navijačima u moje i u ime momčadi i kluba. Trebalo nam je to. Nakon što smo primili gol, trebala nam je podrška i digli su nas. Određene zasluge pripadaju i navijačima sa svih tribina u Kranjčevićevoj. Bilo je puno pozitivne energije, čak i kad smo gubili. Nadam se da će tako biti i danas i da ćemo im mi vratiti i protiv Slavena.

Bišćan nije želio o mogućim pojačanjima pa ni o napadaču Rijeke Matiji Friganu, koji se spominje kao moguće pojačanje plavih, a Bišćan ga je vodio u mladoj reprezentaciji.

Ne bi o Friganu

– Isključivo se koncentriram na rad s momčadi i na utakmicu, pa i na sljedeći trening. Tek sam tjedan dana ovdje, ozbiljni su ciljevi ispred nas i sigurno da će se o tome razmišljati kad dođe vrijeme, a u klubu postoje ljudi koji se time bave. Frigan? Ne bih o igračima drugih klubova.

No zato je lijepo govorio o Oršiću i Ivanušecu:

– Ne znam je li moguć njegov povratak, ali Mislav je sa svime što je dao klubu uvijek dobrodošao. A Ivanušeca vidim prije svega kao vrhunskog igrača koji je predodređen za puno višu razinu od HNL-a. Imam jako pozitivna iskustva s njim i u mladoj reprezentaciji i u ovih tjedan dana u Dinamu – rekao je Igor Bišćan, koji još ne može računati na Petkovića, koji bi sljedećeg tjedna trebao početi trenirati s momčadi, ni na Theophilea, a još ne zna u kakvom su mu stanju neki igrači koji su tijekom tjedna imali virozu i preskočili pokoji trening.