Bilo bi lijepo vratiti Francuzima za finale na nogometnom SP-u, a Luki čestitam!

Znaju li tko je Marin Čilić?

– Da.

Tko im je najbolji tenisač?

– Naravno, Marin Čilić.

Tako barem kažu učenici trećeg razreda OŠ Julija Klovića iz Zagreba. Naš najbolji tenisač održao im je jedan školski sat tjelesne i zdravstvene kulture u povodu obilježavanja Europskog tjedna sporta čiji je ambasador. A vidjelo se da djeci to puno znači, skakali su oko njega cijelo vrijeme, a neki su s papirom i olovkom, spremni za autogram, čak odrađivali i razgibavanje.

A onda je, nakon nekoliko teniskih udaraca, zagrijavanja i pokojeg savjeta, zazvonilo zvono. Sat je završen, a profesor sretan viđenim. Smješkao se Marin cijelo vrijeme. Izgleda da mu ovako mladi sparing-partneri dobro odgovaraju...

Djecu je učio teniske trikove

– Izgleda da je sve prošlo dobro. Mislim da su svi uživali, a i ja sam. Pogotovo u ovom europskom tjednu sporta, a to je vrijedna stvar. Sjećam se kada sam bio klinac, uživao sam u susretima sa sportašima tako da se nadam da su i klinci imali lijep dan. A i pokazalo se da znaju igrati tenis i da su upoznati s tim. Pokazao sam im nekoliko tehničkih stvari, dao nekoliko savjeta i baš mi je bilo lijepo – rekao je Marin koji se rado sjeti i svojih školskih dana. – Volio sam školu, matematika i zemljopis išli su mi dosta dobro, to mi je bilo najdraže. U srednju sam pak išao u dopisnu školu zbog treninga, i to malo u Hrvatskoj, malo u Bosni i Hercegovini. Tako da mogu reći da sam zapravo zbog njih i dosta markirao haha – rekao je kroz smijeh.

A svjestan je da je nekolicini djece on veliki uzor, baš kao što je i sam imao svoje.

– Goran (Ivanišević) mi je bio uzor, susreo sam se s njime ‘96. kada sam bio skupljač u Širokom Brijegu za jedan humanitarni meč. Igrali su on i Muster i to mi je ostalo u jako lijepom sjećanju pa sam tijekom karijere i teniskog života odlučio, a bila mi je i želja, dati nešto djeci pa sam zato osnovao svoju zakladu Fondacija Marina Čilića. Pokušat ćemo izdvajati novac za talente i u sportskom i glazbenom smislu i na neki način pomagati mladima, nadam se da će im to pomoći da ostvare svoje snove – prepričao je pa se dotaknuo završetka teniske sezone. – Očekujem dosta naporan kraj sezone. Dva turnira u Aziji pa povratak u Europu, Masters u Londonu... imam dobru podlogu i na kraju Davisov kup.

Eh, taj Davisov kup... Posljednji je za dlaku izmaknuo Hrvatskoj, a sada protiv Francuske imaju priliku za novi.

– Bilo je sjajno što smo bili svi na okupu, vratio se Mate Pavić tako da je ekipa bila potpuna. Bit će tu u kombinaciji za parove i Mektić i Škugor tako da ćemo se pokušati pripremiti na najbolji mogući način. Prije tri godine ostali smo kratki za nekoliko poena protiv Argentine, ali ovo nam je još jedna prilika za koju smo se inatili. Bilo bi krasno da u zadnjem Davisovu kupu u ovom formatu slavimo. Bilo kako bilo, imamo sjajnu atmosferu u momčadi i dat ćemo sve od sebe jer imamo veliki motiv – rekao je Marin.

Finale u Lilleu i na zemlji

Finale se igra u Lilleu od 23. do 25. studenoga.

– Francuzi su izabrali Lille, dvorana od 27 tisuća ljudi i imat će veliku podršku, ali nadam se da će biti i dosta hrvatskih navijača. Iznenadilo me što su izabrali zemlju kao podlogu jer oni praktički nemaju nekih pravih zemljaša, uglavnom bit će zanimljivo. Iz moje perspektive oni su tražili zemlju da nas stave u težu pripremu – zaključio je Čilić.

Luka Modrić osvojio je nagradu za najboljeg igrača svijeta nakon klupske i reprezentativne sjajne sezone u kojoj je slavio i srebro s nogometnog SP-a. Dobio je čestitke mnogih sportaša pa tako i Čilića.

– Bilo bi lijepo sada u tenisu vratiti Francuzima za finale na Svjetskom nogometnom prvenstvu. A za Luku, što reći? U jednu ruku to je veliko čudo, ali on je to zavrijedio. Napravio je velike stvari za reprezentaciju i klub i to radi godinama, čestitam mu od srca.

