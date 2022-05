Bilo bi još slađe da je Dinamo u derbiju protiv Hajduka osvojio naslov, to bi bila ludnica

Dinamo je svoj glavni posao okončao, u nedjelju će nakon derbija s Hajdukom plavi igrači oko vrata staviti medalje, i to 23. put u Hrvatskoj. Razvoj događaja u HNL-u redovno je pratio i Mario Gavranović, donedavni napadač Dinama, a sada igrač turskog Kayserispora, pratio je kako Dinamo slavi u Šibeniku u kojem je pobjedom osigurao taj naslov.

Nema više ulaznica

– Naravno da sam pratio, veselio sam se u kući. I mogu reći da je sezona baš bila zanimljiva, do samog kraja vrlo neizvjesna. Naravno, drago mi je da su plavi osigurali još jedan naslov prvaka. Doduše, meni bi, ovako sa strane, bilo još slađe da je odlučivala ta utakmica s Hajdukom u zadnjem kolu pa da je Dinamo u tom derbiju osvojio naslov. Znam da bi onda bilo svašta, prava ludnica, pa je možda ipak bolje ovako kad je sve jasno prije tog derbija – javio nam se Mario Gavranović iz Turske.

Kakav je osjećaj igrati takvu utakmicu kad se sve zna?

– Ovisi na kojoj si strani, kad znaš da si osvojio naslov, onda je čak i gušt igrati tu zadnju utakmicu, pogotovo derbi, ali drugoj momčadi koja dolazi da bi odigrala utakmicu reda radi sigurno nije baš nekakvo zadovoljstvo.

U takvom odnosu snaga, kakvu utakmicu možemo očekivati u subotu za kraj ove sezone Prve HNL?

– Vjerujem da će Hajduk doći sa željom da pobijedi, u ovoj sezoni Dinamo ih nijednom nije pobijedio i sigurno da bi im puno značilo kad bi cijelu sezonu završili bez poraza od Dinama, a teško se i sjetiti kada se to zadnji put dogodilo. S druge strane, sigurno je da i Dinamo želi pobijediti, uz to što bi to bila prva pobjeda nad Hajdukom u ovoj sezoni, bilo bi lijepo na kraju pobijediti i onda feštati s navijačima – veli Gavranović.

A navijača će biti, veliki broj ulaznica prodan je u paketu za utakmice s Osijekom i Hajdukom, a jučer su prodane i sve raspoložive pojedinačne ulaznice za subotnji derbi. Doduše, zasad se samo može nagađati s kakvim će sastavom i idejom doći Hajduk, njima je ipak sad puno važnija utakmica s Rijekom u finalu kupa.

– Moguće je da će se Hajduk ipak malo čuvati za finale jer to im je izuzetno važna utakmica koja im je na rasporedu za samo nekoliko dana, a za Dinamo je ovo utakmica za prestiž, plavi su svoje napravili i sad s guštom mogu odigrati ovu posljednju utakmicu iako ni njima nije nevažna, nikad nijedan derbi nije nevažan, tako da vjerujem da ćemo gledati zanimljivu utakmicu.

Kad smo već spomenuli finale kupa, kako vidite taj okršaj Hajduka i Rijeke na Poljudu, dosad je Rijeka bila bolja na Poljudu, a Hajduk na Rujevici?

– Utakmice Rijeke jako je teško predvidjeti jer u nekima je bila sjajna, ali u puno njih je, kad se nimalo nije očekivalo, kiksala. No Rijeka je u kupu uvijek težak suparnik, nekoliko puta posljednjih godina osvajala je to natjecanje. A Hajduk je već stvarno jako dugo bez bilo kakvog trofeja, igra se na Poljudu i bit će to vrlo žestoka utakmica.

Mario Gavranović je sjajno igrao u Rijeci pa onda isto tako nastavio u Dinamu dok se nije preselio u Tursku. Sad je u Rijeci Josip Drmić igrao jako dobro, a sve govori da će on biti novi napadač Dinama.

Drmić bi bio pojačanje

– Josip je puno pokazao, postigao je puno pogodaka i imao je jako važnu ulogu u Rijeci. O njemu najbolje govore brojke, i to ne samo sad u Rijeci nego i tijekom karijere. On je igrač koji donosi kvalitetu više u hrvatsku ligu i, dođe li u Dinamo, bit će pojačanje – zaključio je priču o hrvatskom nogometu Gavranović, a onda smo se malo okrenuli turskom prvenstvu i sezoni u kojoj je Kayseri mirno plovio sredinom tablice, dok se prijašnjih sezona borio za ostanak. Sad ih još čeka zadnje kolo sa Sivassporom, a onda protiv istog kluba 26. svibnja igraju finale kupa.

– U kupu smo na putu do finala izbacili Fenerbahçe, Beşiktaş i novog prvaka Trabzonspor i sad imamo veliku priliku protiv Sivasspora, jako bih to volio osvojiti, u tom slučaju osvojio bih kup u četiri različite države – zaključio je Gavro koji je kup osvajao u Njemačkoj (Schalke), Švicarskoj (dvaput sa Zürichom) i Hrvatskoj (dvaput s Dinamom i jednom s Rijekom).

