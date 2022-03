Bila je na svjetskom vrhu, a sada stala uz Putina: Opet oslobađamo Europu od fašizma

Jedna od najuspješnijih gimnastičarki svih vremena, Ruskinja Svetlana Horkina (43) poručila je da Rusija ponovo oslobađa Europu od fašizma, govoreći o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Njenu izjavu prenijeli su svi mediji, dodajući da se od nje tako nešto i očekivalo jer ima čin pukovnika u ruskoj vojsci.

- Podržite ruske vojnike koji ponovno oslobađaju Europu od fašizma - napisala je Horkina na Instagramu, a ubrzo su to njeni pratitelji 'izrezali' i objavili dalje kako bi zauvijek ostalo zapisano.

Inače, Svetlana Horkina je u svojih deset godina karijere osvojila devet olimpijskih medalja od kojih su dvije zlatne, devet svjetskih i 13 europskih medalja.

Nakon uspješne sportske karijere obavljala je ulogu potpredsjednika Ruskog gimnastičarskog saveza, bila je TV komentatorica, a jedno vrijeme i izaslanik Putinove stranke - Jedinstvena Rusija.

Just when you think it can't get any worse Khorkina comes through.



"Support our fighters!"

"Russian soldiers are again freeing Europe from Facism"



This makes me feel so sick pic.twitter.com/yvimwNrbVW